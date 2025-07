Erster Löwen-Gegner steht fest: Kracher zum Liga-Auftakt

Der TSV 1860 bestreitet wie schon in der Vorsaison auch heuer das Eröffnungsspiel der 3. Liga – diesmal auswärts, aber wieder ist der Gegner ein namhafter Liga-Kontrahent.

Auf die traditionell reisefreudigen Löwen-Fans wartet zum Auftakt in die neue Saison eine Auswärtsfahrt zum Traditionsduell nach Essen.

Am Wochenende des 1. bis 3. August geht die 3. Liga wieder los – und dem TSV 1860 wird die Ehre zuteil, die Saison 2024/25 zu eröffnen. Am Freitag, dem 1. August gastieren die Löwen bei Rot-Weiss Essen (Anstoß: 19 Uhr), das gab der DFB bereits am Mittwochabend bekannt. Gute Nachricht für alle Fans: Die Partie wird bei Magenta Sport live und kostenfrei übertragen.

Für die Löwen zählt jetzt nur eines: Ein starker Start, der direkt ein Ausrufezeichen an den Rest der Liga sendet. Mit frischem Wind im Team – unter anderem durch Neuzugänge wie Kevin Volland und Florian Niederlechner – will die Mannschaft gleich zum Auftakt zeigen, dass sie in dieser Saison um den Aufstieg in die 2. Bundesliga kämpfen wird.

Gerade das erste Spiel ist enorm wichtig, um die Euphorie zu entfachen und den Fans einen Grund zu geben, wieder voll hinter dem Team zu stehen.

Gesamter Spielplan folgt am Freitag

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird am Donnerstag um 11 Uhr den kompletten Spielplan für die 18. Spielzeit der 3. Liga bekannt geben. Für die Löwen bedeutet das Klarheit, wie die neue Saison verlaufen wird – von der Auftaktpartie bis zum großen Saisonfinale im Mai 2026.

Bilanz des TSV 1860: So starteten die Löwen in die 3. Liga

Seit dem Aufstieg in die Dritte Liga zur Saison 2018/19 hat der TSV 1860 einige interessante Auftaktspiele erlebt – mit einer insgesamt soliden Bilanz. Von den sieben bisherigen Auftaktspielen konnten die Löwen vier gewinnen, nur zwei Mal setzte es eine Niederlage bei einem Remis. Dazwischen gab’s aber eine richtig starke Serie: Zwischen 2020/21 und 2023/24 gewann Sechzig alle vier Auftaktspiele in Folge, unter anderem ein torreiches 4:3 in Dresden und ein souveränes 2:0 gegen Mannheim.

Ein offizielles Eröffnungsspiel der Liga durfte 1860 bislang zweimal bestreiten, beide Male daheim: 2019/20 trennte man sich 1:1 von Preußen Münster, 2024/25 unterlag man dem 1. FC Saarbrücken mit 0:1.

Die Hinrunde der Saison 2025/26 endet am Wochenende vom 19. bis 21. Dezember 2025. Nach einer vierwöchigen Winterpause startet die Rückrunde am 16. Januar 2026. Der letzte Spieltag findet am 16. Mai 2026 statt.