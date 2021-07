Erste zehn Spieltage zeitgenau angesetzt: Löwen spielen fast nur am Samstag

Der TSV 1860 trifft zum Auftakt der Saison 2021/22 in der 3. Liga auf die Würzburger Kickers. Am Mittwoch wurden die ersten zehn Spieltagen zeitgenau angesetzt. Das Stadtderby steigt am 3. Spieltag.

München - Endlich können die Löwen planen. Nach dem Erscheinen des Spielplans wurden nun auch die ersten zehn Partien der Saison zeitgenau in der 3. Liga angesetzt.

Auf den TSV 1860TSV 1860 wartet gleich zum Auftakt der Saison 2021/22 ein bayerisches Derby: Die Würzburger Kickers sind am 1. Spieltag im Grünwalder Stadion zu Gast. Die Partie steigt am Samstag, 24. Juli, um 14 Uhr im Grünwalder Stadion.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Das Programm an den ersten Spieltagen ist für die Löwen durchaus anspruchsvoll: Am 2. Spieltag geht es für 1860 zu Wehen Wiesbaden (Samstag, 31. Juli, 14 Uhr), ehe bereits am 3. Spieltag das Münchner Derby gegen Türkgücü München(14.8., 14 Uhr) gegen Türkgücü München ansteht. Auch die nächsten Partien gegen Kaiserslautern, Viktoria Köln und Eintracht Braunschweig haben es in sich.

An den ersten zehn Spieltagen müssen die Löwen fast immer am Samstag ran. Nur die Partie am 5. Spieltag gegen Viktoria Köln (Dienstag, 24. August, 19 Uhr) und das Auswärtsspiel in Halle (Sonntag, 12. September, 13 Uhr) finden an anderen Tagen statt.

Alle Spiele des TSV 1860 können Sie übrigens auch in der anstehenden Saison, wie gewohnt, bei uns im Liveticker verfolgen!

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Alle Hinrunden-Spiele des TSV 1860 im Überblick