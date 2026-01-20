Erfüllt sich der 1860-Wunsch? Klubs beraten über VAR-Revolution für die 3. Liga

Im Februar werden die Verantwortlichen der Klubs der 3. Liga sich über die mögliche Einführung des Videobewises beraten. Denkbar ist demnach auch eine Challenge-System. Die Haltung des TSV 1860 ist klar.

Eine TV-Kamera am Spielfeldrand des Grünwalder Stadions. Bekommt es der TSV 1860 kommende Saison mit dem VAR zu tun – unabhängig von der Liga?

Der Videobeweis im Fußball könnte ab der kommenden Saison in abgespeckter Version auch in der 3. Liga eingeführt werden. Bei einem Treffen der Klubverantwortlichen im Februar wird darüber beraten. Dabei soll es auch um die Frage einer sogenannten Trainer-Challenge gehen.

"Der Ruf ist zuletzt auch in der 3. Liga laut geworden", sagte Schiedsrichterboss Knut Kircher am Dienstag in Frankfurt/Main. Da es sich auch aufgrund der Kostenthematik um eine technisch limitierte Version handeln soll, könnte das Mittel eines Trainer-Einspruchs bei strittigen Szenen zum Einsatz kommen. In der italienischen 3. Liga wird das Konstrukt bereits in dieser Form getestet.

VAR-Regel der Fifa würde in der 3. Liga nicht greifen

Bei einem voll ausgestatteten VAR-System, wie es in den Topligen zum Einsatz kommt, erlaubt die Fifa laut Kircher keine Trainer-Challenge. Mit Blick auf die Bundesliga und die 2. Liga gab Kircher zu Protokoll, dass die Trainer "nach unseren Erkenntnissen eigentlich gar keine Challenge" wollen.

TSV 1860: Kauczinski und Mang pro Videobeweis

Der TSV 1860 ist in dieser Saison "Fehlentscheidungskönig" der 3. Liga, satte 14 Mal wurde er laut "liga3-online.de" bislang benachteiligt. "Ich bin dafür", hatte Löwen-Trainer Markus Kauczinski im Dezember über eine mögliche VAR-Einführung gesagt: "Am Ende ist es eine Kostenfrage und eine Manpower-Frage, die beantwortet werden müssen und das sind oft die Punkte, an denen die Dinge scheitern."

1860-Präsident Gernot Mang hatte unlängst angekündigt, "jetzt bald mal etwas zu unternehmen". Im Februar dürfte sich die Gelegenheit ergeben.