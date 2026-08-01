"Erfordert höheren Bedarf an Ordnern": Schweinfurt rüstet sich für das Spiel des TSV 1860

Am Samstag startet der TSV 1860 gegen den 1. FC Schweinfurt in die neue Saison. Schweinfurts Oberbürgermeister Ralf Hofmann verrät im AZ-Interview, was auf die Löwen-Fans zukommen wird.

AZ: Der TSV 1860 bestreitet am Samstag das erste Spiel nach dem Abstieg gegen den 1. FC Schweinfurt. Was erwarten Sie für eine Stimmung in der Stadt und im Stadion?

RALF HOFMANN: Ich freue mich auf ein volles Stadion mit einer super Stimmung und Fangesängen beider Fangruppen. Beide Vereine kennen sich aus vielen Spielen, unsere letzte Begegnung im Mai, noch in der Dritten Liga, endete in Schweinfurt 1:1. Dieses mal hoffe ich natürlich auf einen Sieg für Schweinfurt.

Schweinfurt rüstet sich auf Ansturm mit mehr Ordnern

Werden Sie das Spiel selbst im Stadion anschauen?

Ja, ich bin natürlich im Stadion.

Oberbürgermeister von Schweinfurt: Ralf Hofmann. © Marc Hanson, Hanson Film

Werden irgendwelche Sondervorkehrungen für das Spiel vonseiten der Stadt getroffen?

Wir erwarten viele Fans, dies erfordert einen höheren Bedarf an Ordnern, die frühzeitig vor Spielbeginn anwesend sein müssen. An den Eingängen ist wie immer eine Personen- und Taschenkontrollen vorgesehen. Daneben wird natürlich Feuerwehr, Polizei und Sanitätsdienst in ausreichender Stärke vor Ort sein. Um den Zugang für die Fans sicher zu gestalten ist der Kasernenweg für alle Fahrzeuge gesperrt. Nach Spielende werden wir die Niederwernerstraße vor dem Stadionbereich kurzfristig sperren um eine sichere Querung zu ermöglichen.

Der FC 05 wird sich als starker und motivierter Gegner präsentieren. Ralf Hofmann

Bürgermeister freut sich auf die Atmosphäre im Stadion

Auf was können sich die Löwen-Fans in der Stadt Schweinfurt freuen?

Das Schweinfurter Stadion, die Riedl-Arena, bietet eine wunderbare Kulisse für das Spiel. Der FC 05 wird sich als starker und motivierter Gegner präsentieren. Ich freue mich auf ein faires Spiel und die Atmosphäre im Stadion!