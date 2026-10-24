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Interview

Erdogan über Löwen-Wahnsinn im Sommer: "Was passiert mit 1860? Was passiert mit mir?"

Löwen-Wirbelwind Emre Erdogan spricht in der AZ über Derby-Frust, seinen großen "Bruder" Tunay Deniz und Tipps von Flo Niederlechner.
Matthias Eicher |
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Der 19-jährige Deutsch-Türke kam 2020 zum TSV 1860 und ist zu einem der auffälligsten Spieler der Neustart-Löwen avanciert.
Der 19-jährige Deutsch-Türke kam 2020 zum TSV 1860 und ist zu einem der auffälligsten Spieler der Neustart-Löwen avanciert. © IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

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