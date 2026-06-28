Erdogan mit Doppelpack: TSV 1860 feiert lockeren Testspiel-Sieg beim FC Schwaig

Der TSV 1860 feiert bei extrem heißen Temperaturen einen lockeren 5:1-Sieg bei Bayernligist FC Schwaig.

Zweites Testspiel, zweiter Sieg – und das unter den Augen der Ex-Löwen Sascha Mölders und Lukas Reich, die als Zuschauer dabei waren. Der TSV 1860 gewann am Sonntag bei 37 Grad ein schweißtreibendes Duell bei Bayernligist FC Sportfreunde Schwaig mit 5:1.

Das junge Team von Trainer Alper Kayabunar, das Samstag vor einer Woche gegen den VfB Forstinning den ersten Sieg nach dem Zwangsabstieg aus der Dritten Liga eingefahren hatte (4:0), siegte durch einen Doppelpack von Emre Erdogan (33., 49.) sowie durch Tore von Arin Garza (51.), Lucas Grancay (72.) und Rron Gosalci (82.). Robert Rohrhirsch traf zwischenzeitlich zum Ausgleich (39.). Für 1860 liefen unter anderem Torhüter Paul Bachmann, Abwehrspieler Lasse Faßmann als Spielführer, Mittelfeldlöwe Samuel Althaus und Probespieler Mathew Collins auf.

Das sagt Trainer Kayabunar zum Testspiel-Sieg

"Explizit wollten wir sehen, dass wir als Team eine gewisse Ordnung mit und gegen den Ball haben. Das haben wir unter der Woche trainiert und haben es phasenweise sehr gut umgesetzt", lobte Kayabunar (40): "In der Phase mit dem Gegentor haben wir es nicht gut gemacht, das haben wir in der Halbzeit angesprochen und wie wir das in der zweiten Halbzeit gemacht haben, das wollten wir genau so."

Hinter einem der Tore hatten die 1860-Fans, die sich mit Investor Hasan Ismaik im Clinch befinden und einen "Befreiungskampf von den Lasten der Vergangenheit" ausgerufen haben, ein Banner mit der Aufschrift "Endlich frei" aufgehängt.