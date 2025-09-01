AZ-Plus

Er war schon bei der EM 2024 im Einsatz: Neuer Mannschaftsbus für den TSV 1860

Der TSV 1860 wird künftig mit einem neuen Mannschaftsbus quer durch Deutschland reisen. Das neue Löwen-Gefährt hat einiges zu bieten.
Löwen-Kapitän Jesper Verlaat, Geschäftsführer Dr. Christian Werner, Dr. Marc Langendorf, Head of Communications & Government Affairs bei MAN Truck & Bus, Thomas Dähne.
Löwen-Kapitän Jesper Verlaat, Geschäftsführer Dr. Christian Werner, Dr. Marc Langendorf, Head of Communications & Government Affairs bei MAN Truck & Bus, Thomas Dähne. © TSV 1860
Auch der Fuhrpark der Löwen bekommt einen Neuzugang! Wie der TSV 1860 am Montag mitteilt, bekommt die erste Mannschaft einen neuen Mannschaftsbus. Künftig fährt das Team mit dem MAN Lion’s Coach C, der auch bei der EM 2024 die Nationalteams zu den Spielen transportiert hat.

In Sachen Ausstattung ist das neue Löwen-Gefährt ein echtes Highlight. Er verfügt unter anderem über eine Küche mit Kaffeemaschine, Ledersitze mit verstellbaren Kopfstützen und vier Tische, an denen man sich gegenübersitzen kann.

Thomas Dähne hat im neuen Mannschaftsbus bereits Platz genommen.
Thomas Dähne hat im neuen Mannschaftsbus bereits Platz genommen. © TSV 1860

Auch die leistungsstarke Multimedia-Ausstattung lässt keine Wünsche offen: Soundanlage mit 6 Subwoofern, WLAN Router, Fahrgastsitze mit Massagefunktion und Sitzheizung.

Werner scherzt über Mannschaftsbus: "Spielen jetzt schon in der Ersten Liga"

"Mit dem neuen Mannschaftsbus MAN Lion’s Coach C spielen wir schon jetzt in der Ersten Liga. Sportlich haben wir da noch ein Stück Weg vor uns", scherzte Sportchef Christian Werner bei der Schlüsselübergabe am Montag.

