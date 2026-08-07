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Interview

Er trägt beim TSV 1860 die 30: Eicher lüftet sein Rückennummer-Geheimnis

Der TSV 1860 bestreitet am Freitag das erste Heimspiel der Saison gegen den FC Augsburg II. Im AZ-Interview spricht Torhüter Vitus Eicher über die vergangenen Monate im Verein und verrät, warum er die Rückennummer 30 trägt.
Kilian Kreitmair |
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Zurück im Tor des TSV 1860: Vitus Eicher.
Zurück im Tor des TSV 1860: Vitus Eicher. © IMAGO

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