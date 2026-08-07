Interview Er trägt beim TSV 1860 die 30: Eicher lüftet sein Rückennummer-Geheimnis

Der TSV 1860 bestreitet am Freitag das erste Heimspiel der Saison gegen den FC Augsburg II. Im AZ-Interview spricht Torhüter Vitus Eicher über die vergangenen Monate im Verein und verrät, warum er die Rückennummer 30 trägt.

07. August 2026 - 08:24 Uhr

Zurück im Tor des TSV 1860: Vitus Eicher. © IMAGO