1860-Beben um Ismaik: Hitzlsperger als neuer Löwen-Macher?

Thomas Hitzelsperger verfolgt das Wirken des TSV 1860 seit vielen Jahren. Steigt er nun beim Verein ein? Die AZ gibt einen Überblick.

07. Mai 2026 - 21:00 Uhr

Verfolgte die Löwen schon im Stadion: Thomas Hitzelsperger. © IMAGO