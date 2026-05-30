Er sorgte für das DFB-Pokal-Ticket: TSV-1860-Keeper mit starker Saison

Auf der Torhüterposition ist der TSV 1860 mit Thomas Dähne gut aufgestellt. Die AZ-Noten für die Keeper der Löwen.

Manchmal könnte man glatt verdrängen, dass bei den Löwen, die aktuell mal wieder um ihre Lizenz bangen und eventuell sogar eine Insolvenz befürchten müssen, ab und zu auch Fußball gespielt wird.

Dähne zeigte starke Premierensaison beim TSV 1860

"Ich glaube, dass es uns jetzt einfach mal guttut, mal den Kopf frei zu kriegen, die Saison abzustreifen und zu schauen, dass wir nächste Saison mit einer ganz anderen, frischen Luft reinkommen", sagte Torhüter Thomas Dähne der AZ nach dem Totopokal-Finale bei den Würzburger Kickers, als die Giesinger schon eine Hand am Trostpflaster-Titelchen hatten – und dann laut Dähne wie schon in der Liga "nochmal einen in die Fresse bekommen" haben (3:5 nach Elfmeterschießen). Wie schon in der Liga, als der Aufstiegstraum schon vorzeitig endete. Teil eins der AZ-Saisonzeugnisse – die Torhüter.

THOMAS DÄHNE – NOTE 2: Der Neuzugang von Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel erwies sich in 35 Saison-Einsätzen (49 Gegentore, 9 Mal zu Null) als würdiger Ersatz für die abgewanderte Identifikationsfigur Marco Hiller. Sportlich betrachtet zählte der 32-Jährige zu den wenigen Leistungsträgern. Dähne avancierte dabei zum verlässlichen Rückhalt, der sich kaum einen Patzer erlaubte. Auf der Linie, im Herauslaufen, in der Strafraumbeherrschung und auch als guter Fußballer, wenn es Rückpässe zu verwerten galt.

Dähne: "Für mich gehört dieser geile Verein mindestens in die Zweite Liga"

Für ein Aufstiegs-Szenario hätte 1860 vielleicht einen alles überragenden Dähne gebraucht, doch hierbei dürften sich in Sachen Steigerungspotenzial eher Sechzigs Feldspieler angesprochen fühlen als ihr Schlussmann. Im Totopokal verbuchte Dähne vier Einsätze. Unter anderem wegen seiner guten Leistung im Halbfinale beim SSV Jahn Regensburg (1:0) hat 1860 das Ticket im DFB-Pokal gelöst.

Die unangefochtene Nummer eins beim TSV 1860: Thomas Dähne. © IMAGO

Darüber hinaus ist der gebürtige Oberaudorfer schnell ein Anführer und Löwe geworden: "Für mich gehört dieser geile Verein ja auch, wie es so oft heißt, mindestens in die Zweite Liga." Seine Vertragsverlängerung ist ein elementarer Baustein, um 2026/27 eine schlagkräftige Truppe auf den Rasen zu bekommen. In Zukunft wird Dähne als Routinier einer verjüngten Mannschaft noch wichtiger werden – zumindest im Falle des Erhalts einer Lizenz, denn andernfalls würde er nach AZ-Informationen keinen gültigen Vertrag mehr besitzen.

Vollath konnte beim TSV 1860 nicht glänzen

RENÉ VOLLATH – NOTE 4: Der spielende Torwarttrainer musste kaum als Ersatz für Dähne herhalten, den er sonst im Torwarttraining schwitzen lässt. Gegen Viktoria Köln (2:2), den SV Wehen Wiesbaden (0:1) und Rot-Weiss Essen (1:1) verbuchte der 35-jährige Oldie drei Einsätze in der Dritten Liga und zeigte insgesamt solide Auftritte.

Fazit: Vollath gab einen soliden und routinierten Ersatzmann, der weder siegen noch glänzen konnte. Dafür behielt er im Totopokal-Viertelfinale beim TSV Aubstadt (4:0) die weiße Weste, war aber kein entscheidender Faktor.