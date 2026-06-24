Ex-Vize-Kapitän Thore Jacobsen wird nach AZ-Informationen zeitnah operiert. Anschließend wird er seine Reha in München absolvieren.

Das wilde Treiben inklusive Insolvenz beim TSV 1860 verfolgt Thore Jacobsen nur noch aus der Ferne. Schon vor dem Lizenz-Knall wurde klar, dass sein auslaufender Vertrag nicht verlängert wird. Bitter für den Mittelfeldspieler: In seinem letzten Auftritt, dem Finale im Toto-Pokal gegen die Würzburger Kickers (3:5 nach Elfmeterschießen) zog er sich eine Horror-Verletzung zu.

Jacobsen würde Verein aus Münchner Umgebung bevorzugen

Jacobsen erlitt einen Kreuz- und Innenbandriss im Knie (die AZ berichtete). Damit fällt der 29-Jährige mehrere Monate aus. Wie die AZ nun erfuhr, wird Jacobsen zeitnah operiert und wird dann seine Reha starten. Dass er noch im Sommer bei einem neuen Verein unterschreibt, ist zum aktuellen Zeitpunkt ausgeschlossen. Erst in der Wintertransferperiode will er sich nach einem neuen Arbeitgeber umsehen.

Jacobsen, der nach wie vor in München wohnt, würde nur ungern umziehen. Einen Verein aus dem direkten Umland würde der gebürtige Norddeutsche bevorzugen. Ob der TSV 1860, dann wohl als Regionalligist, nochmal auf ihn zukommt? Zum aktuellen Zeitpunkt, wie so vieles beim Löwen, unklar. Immerhin steht noch nicht einmal der Kader für die kommende Saison.

Gab Thore Jacobsen keinen neuen Vertrag: Löwen-Boss Manfred Paula. © IMAGO

Jacobsen bekommt Hilfe von der Berufsgenossenschaft

Und diese, sofern man in der Regionalliga antritt, beginnt schon in weniger als einem Monat. Am 23. Juli steigt das Eröffnungsspiel der neuen Spielzeit. Das wird sich Jacobsen, wenn überhaupt, im Livestream anschauen. Interessant: Finanziell ist es für Jacobsen verschmerzbar, dass er im kommenden halben Jahr keinen Arbeitsvertrag hat.

Der Ex-Vize-Kapitän ist Mitglied der Berufsgenossenschaft. Diese steht Spielern bei einem Arbeitsunfall, wie im Falle Jacobsen, finanziell zur Seite.