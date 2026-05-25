Emotionaler Verlaat-Abschied von 1860: "Ich möchte mir einfach den Moment nehmen"

Der Kapitän geht von Bord. Jesper Verlaat nimmt in einem zweieinhalb Minuten langen Video Abschied vom TSV 1860 und hofft auf ein Wiedersehen.

25. Mai 2026 - 16:20 Uhr

Jesper Verlaat nimmt in einem zweieinhalb Minuten langen Video Abschied vom TSV 1860 und findet emotionale Worte für seine Zeit bei den Löwen. © Screenshot TSV 1860