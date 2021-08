Eintracht Braunschweig gegen TSV 1860: 3. Liga am Samstag live im TV, Livestream und Liveticker

Englische Woche für den TSV 1860: Nach dem 3:0-Erfolg am Dienstag gegen Viktoria Köln wartet am Samstag Eintracht Braunschweig auf die Sechzger. So können Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

25. August 2021 - 10:27 Uhr | AZ

Das Spiel der Löwen in Braunschweig wird sowohl im Free-TV (BR) als auch bei Magenta Sport gezeigt. (Symbolbild) © IMAGO / Thomas Frey

München - Für den TSV 1860 geht es Schlag auf Schlag: Nach dem 3:0-Sieg am Dienstag gegen Viktoria Köln steht am kommenden Samstag (28. August) gleich das nächste Spiel in der Dritten Liga an. Gegner ist diesmal Eintracht Braunschweig. Auch die Braunschweiger konnten das erste Spiel der englischen Woche gewinnen, am Dienstag setzen sich die Niedersachsen ebenfalls mit 3:0 gegen Verl durch. Während Braunschweig - Stand Mittwochvormittag - auf Rang drei steht, belegen die Sechzger den achten Platz. Eintracht Braunschweig gegen TSV 1860: 3. Liga live im Free-TV Gute Nachrichten gibt es für alle Löwen-Fans: Der BR zeigt die Partie im Eintracht-Stadion live und in voller Länger. Anpfiff ist um 14 Uhr, die Übertragung startet kurz davor. 3. Liga live: Braunschweig gegen Sechzig bei Magenta Sport Der kostenpflichtige Streamingdienst Magenta Sport zeigt die Partie ebenfalls in voller Länge. Zusätzlich zu dem bereits bekannten Abo können die Spiele seit neuestem auch bei "OneFootball" einzeln gebucht werden. Vorerst werden die Partien allerdings lediglich auf dem Smartphone und Tablet gestreamt. Eintracht Braunschweig gegen 1860 München im AZ-Liveticker Das Spiel zwischen den Braunschweiger und Münchner Löwen können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.