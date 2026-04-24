Interview "Einen Torjubel vor den Fans nachzuholen": Ex-Löwe Dressel ist heiß auf das Duell gegen den TSV 1860

Am Samstag trifft Dennis Dressel auf seine alte Liebe: Vor dem Duell gegen den TSV 1860 spricht der Kapitän des SSV Ulm über seinen ehemaligen Arbeitgeber und verrät, wie eine Giesing-Rückkehr möglich wäre.

24. April 2026 - 16:43 Uhr

Sprach vor dem Duell gegen den TSV 1860 mit der AZ: Ulm-Kapitän Dennis Dressel. © IMAGO