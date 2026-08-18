"Eine sehr enge Kiste": 1860 holt die weitesten Punkte in Aubstadt

Der TSV 1860 gewinnt das nächste Auswärtsspiel, strapaziert in Aubstadt zeitweise aber die Nerven seiner Anhänger. Trainer Kayabunar: "Eine sehr enge Kiste, wir haben es unnötig spannend gemacht."

Es waren die weitesten Punkte, die der TSV 1860 in dieser Saison hatte holen können. Über 300 Kilometer von Giesing entfernt liegt das unterfränkische 800-Einwohner-Örtchen Aubstadt. Die lange Anreise hinderte die Giesinger am Ende nicht, durch Tore von Emre Erdogan (23.), Fabio Wagner (45.) und Arian Calderon (83.) einen 3:2-Sieg mit ins Oberbayerische zu nehmen.

"Eine sehr enge Kiste, wir haben es unnötig spannend gemacht", sagte 1860-Trainer Alper Kayabunar nach dem Spiel. "Aber trotzdem ist die Freude groß, ein sehr schweres Auswärtsspiel."

1860 reiste schon am Montagnachmittag nach Aubstadt

Wegen der langen Distanz reisten die Löwen ohnehin schon am Montagnachmittag nach Unterfranken. Am Spieltag selbst standen nur noch die finalen Vorbereitungen an. "Wir werden am Morgen das ein oder andere besprechen", so Cheftrainer Alper Kayabunar: "Dann haben die Jungs noch mal genug Zeit, sich selbst vorzubereiten."

Nicht mit dabei war Felix Weber. Der Abwehrboss blieb aufgrund einer Rippenverletzung in München, wird erst in den kommenden Tagen wieder ins Training einsteigen. Für ihn rückte Benedikt Hoppe in die Startelf des TSV 1860. Auch der angeschlagene Raphael Wach blieb zunächst auf der Bank, für ihn durfte Tunay Deniz starten.

Löwen finden in Aubstadt schwer in die Partie

Der dritte Neue im Aufgebot war Wagner, für den es das Startelfdebüt in der Regionalliga war. Ob er sich von der Stimmung auf den Rängen anstecken ließ? Die Löwen-Fans schafften es natürlich auch pünktlich nach Unterfranken. Und hatten ein Banner im Gepäck.

Vor Anpfiff strahlte ein großer "Giesing"-Schriftzug aus dem Gästeblock. Auch außerhalb des Auswärtsbereichs dominierten die Fans des TSV 1860 in der ausverkauften NGN-Arena (3.000 Zuschauer). Das konnte man für die Mannen von Kayabunar in den Anfangsminuten nicht behaupten. Die Löwen fanden schwer in die Partie.

Niederlechner an beiden Treffern vor der Pause beteiligt

Der erste Abschluss gehörte der Macht vom Grabfeld. Nach neun Minuten prüfte Joshua Endres Sechzig-Schlussmann Vitus Eicher aus der zweiten Reihe. Das Tor dagegen machten die Löwen. Nach 22 Minuten nickte Youngster Emre Erdogan zur Führung ein. Vorangegangen war eine Ablage von Michael Eberwein mit der Brust auf Florian Niederlechner, der allerdings noch an Aubstadt-Keeper Vertiei Vladyslav gescheitert war.

Niederlechner bediente Wagner kurz vor der Pause mit einem Steckpass hinter die letzte Kette, der zum 2:0 einschob. Damit waren die Kräfte bereits vor der Pause klar verteilt. Kurz nach dem Seitenwechsel wären die Hausherren dennoch fast rangekommen. Severo Sturm traf aber aus kurzer Distanz nur die Latte (54.).

1860 nimmt am Mittwoch die Vorbereitung auf Kiel auf

Dafür verkürzte Franz Helmer (78.) per Abstauber, machte es kurz noch mal spannend. Doch Jocker Arian Calderon hatte etwas dagegen. Der Youngster erzielte sein zweites Regionalliga-Tor mit einem satten Schuss von der Strafraumkante, ehe Marco Nickel für den Endstand (89.) sorgte.

"Ich glaube, der Sieg kann schon enorme Kraft jetzt geben, im Hinblick auf die nächsten Tage und Wochen. Da ist ein Stein vom Herzen gefallen", sagte Kapitän Dennis Dressel nach der Partie.

Nach einer vierstündigen Heimfahrt beginnt für die Giesinger nun schon am Mittwochnachmittag die Vorbereitung auf das nächste Spiel. Am Samstag (18 Uhr) trifft 1860 im DFB-Pokal auf Zweitligist Holstein Kiel.

Der große Vorteil: Dann ist die Anfahrt wieder deutlich kürzer.