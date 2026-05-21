Ein Video für Verlaat: 1860 plant speziellen Abschied für den Kapitän

Der TSV 1860 würdigt die Rolle des scheidenden Kapitäns Jesper Verlaat mit einer Abschiedsbotschaft, die demnächst veröffentlicht werden soll.

Emotionale Bilder beim letzten Saison-Heimspiel des TSV 1860: Bei seiner Verabschiedung fließen nicht nur bei Jesper Verlaat die Tränen.

Vier Jahre lang war er Abwehrchef und Identifikationsfigur der Löwen, drei Spielzeiten lang führte er den TSV 1860 auf Kapitän aufs Feld. Nun darf sich der scheidende Verteidiger Jesper Verlaat, der im letzten Heimspiel gegen den FC Ingolstadt 04 (1:2) wie sieben andere abwandernde Profis geehrt worden war, auf besonderem Wege von den Sechzgern verabschieden.

"Wir werden mit Jessy eine Kleinigkeit vorbereiten und in den nächsten Tagen veröffentlichen", erklärte Felix Hiller, Multimedia Manager des TSV 1860, auf Nachfrage: "Er wird sich in Form eines Videos von den Fans und allen verabschieden."

Verlaat wird Opfer seiner Verletzung und klammer 1860-Kassen

Verlaat zählte nach seinem Wechsel im Sommer 2022 vom SV Waldhof Mannheim zu den Leistungsträgern bei den Löwen, stand in 108 Drittligapartien auf dem Rasen (sieben Tore, ein Assist). In der abgelaufenen Spielzeit war der Sohn von Ex-Bundesligaprofi Frank Verlaat allerdings aufgrund einer langwierigen Muskelverletzung nach mehreren Rückschlägen nur zu sechs Drittliga-Einsätzen gekommen.

Ein letztes Servus auf Giesings Höhene: Jesper Verlaat mit Fans in der Westkurve des Grünwalder Stadions. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Aufgrund seines ungewissen körperlichen Zustands und nicht zuletzt aufgrund akuter Sparzwänge hat der TSV den auslaufenden Vertrag des 29-Jährigen zuletzt nicht mehr verlängert.

"Ich muss die Nachricht erst einmal verarbeiten"

Geschäftsführer Manfred Paula hatte danach in einer viel diskutierten Videobotschaft, in der das Aus von Verlaat, von Vizekapitän Thore Jacobsen und vier weiteren Akteuren kommuniziert worden war, von sportlichen Gründen gesprochen, finanzielle Zwänge aber erst zu einem späteren Zeitpunkt eingeräumt.

"Ich muss die Nachricht erst einmal verarbeiten", hatte ein sichtlich schockierter Verlaat der AZ nach seiner Ausbootung erklärt. Nun bekommen die Sechzger-Anhänger den blonden Lockenkopf noch ein letztes Mal in einem Video zu sehen.