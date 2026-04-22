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"Ein Herzstück bei Sechzig": Die Perspektiven der Junglöwen nach dem Lippmann-Abgang

Der bevorstehende Abgang von Clemens Lippmann zeigt beispielhaft, dass die Nachwuchsstrategie des TSV 1860 nicht immer aufgeht. Bei Sean Dulic haben die Löwen hingegen die nötige Weitsicht bewiesen.
Matthias Eicher
Ruben Stark |
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Während 1860-Trainer Markus Kauczinski (Mitte) kommende Saison nicht mehr auf Clemens Lippmann (l.) zurückgreifen kann, sieht die Sache bei Sean Dulic mittlerweile etwas anders aus.
Während 1860-Trainer Markus Kauczinski (Mitte) kommende Saison nicht mehr auf Clemens Lippmann (l.) zurückgreifen kann, sieht die Sache bei Sean Dulic mittlerweile etwas anders aus. © sampics

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