Ein "Christkind": Löwen-Stürmer Sigurd Haugen wird wieder Papa

Große Freude bei Löwen-Star Sigurd Haugen. Der Norweger wurde an Heiligabend zum zweiten Mal Vater. Auch die restliche Löwen-Familie sammelt unvergessliche Momente.

Weihnachtsüberraschung bei Sigurd Haugen. Der Löwen-Stürmer wurde an Heiligabend zum zweiten Mal Vater. (Archivfoto)

Eine schönere Weihnachtsüberraschung gibt es nicht. An Heiligabend wird 1860-Neuzugang Sigurd Haugen (28) von seiner Lebensgefährtin Marlene mit einem Christkind beschenkt. Dies gab der 28-Jährige auf Instagram mit zwei Fotos bekannt. Dass der Nachwuchs schon zu Weihnachten kommt, war offenbar nicht geplant.

Das erste Foto zeigt Haugen mit seiner hochschwangeren Marlene und seinem Sohn um 16 Uhr vor dem Christbaum und einem Berg von Weihnachtsgeschenken. Auf dem zweiten Foto, es wurde um 18 Uhr im Krankenhaus aufgenommen, ist Haugen und eine glücklich strahlende Marlene zu sehen, die ihr Neugeborenes hält.

Nachwuchs im Hause Haugen – Löwen-Star wird an Heiligabend Vater

Zu den Aufnahmen schreibt der 60er-Stürmer: "First photo 16:00 - Christmas photo 🎅Second photo 18:00 - Meet our lovely new family member for the first time💙 I'm so proud and happy my heart is about to explode" (auf Deutsch: “Erstes Foto 16:00 Uhr – Weihnachtsfoto 🎄 Zweites Foto 18:00 - Treffen Sie unser schönes neues Familienmitglied zum ersten Mal💙 Ich bin so stolz und glücklich, dass mein Herz gleich explodiert 🫶 Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest.”)

Vom TSV 1860 München und Haugens Teamkollegen Kevin Volland und Tunay Deniz gab es bei Instagram schon die ersten Glückwünsche.

Für Sigurd Haugen ist es das zweite Kind und für seinen Nachwuchs wird der 28-Jährige in den nächsten Wochen viel Zeit. Nach seinem Kieferbruch, den sich der Norweger nach einem Zusammenstoß mit Ingolstadt-Keeper Kai Eisele zuzog, fällt Haugen noch auf unbestimmte Zeit aus.

Kollege Kevin Volland, der im letzten Heimspiel des Jahres gegen den SC Verl (0:2) ausgefallen war, beglückte im Stadion mehrere Kinder mit Weihnachtsfotos. Der Ex-Nationalspieler verbrachte die Feiertage in der Heimat im Allgäu, wo es noch ein bisserl mehr Schnee hatte als auf Giesings Höhen und postete Fotos vom traditionellen Eisstockschießen, unter anderem mit seinem Bruder Robin Volland sowie seinem Trauzeugen und Ex-Löwen Markus Ziereis. Spezl Florian Niederlechner grüßte aus Rosenheim mitsamt seiner Familie aus dem Wohnzimmer mit Baum, Bergblick und heimeligem Kamin.

Und Kapitän Jesper Verlaat besorgte die witzigsten Video-Weihnachtsgrüße der Blauen: Der Niederländer warf sich mit der (Groß-)Familie in Schale und posierte im Stile einer verkleideten Weihnachtsband – sogar ein Hund bekam einen bunten Pullover mit Christbaum-Cover übergestreift.

Noch vor der Winterpause hatten die Sechzger traditionell die Weihnachtsfeiern ausgewählter Fanklubs besucht und dabei einige Fan-Herzen in der staden Zeit höher schlagen lassen.