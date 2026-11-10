Beim TSV 1860 gehen sie mehr oder weniger vorsichtig mit dem Ziel Aufstieg um. Seit dem Wochenende ist klar, dass dem der Überraschungs-Herbstmeister im Weg steht, denn der kleine FC Memmingen plant den großen Wurf.

Mit Träumen hat der TSV 1860 schon so seine Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit, oft keine guten. Deshalb ist die bislang eher defensive Haltung in blauen Aufstiegsfragen auch in gewissem Maße nachvollziehbar gewesen. Die Wenn-Dann-Frage aber, die beantworten die Löwen dennoch klar. Wenn also die sportlichen Voraussetzungen für eine Drittliga-Rückkehr erfüllt wären, dann würde Sechzig auch die organisatorischen schaffen – oder vielmehr, um dem aktuellen Stand gerecht zu werden: anstreben, dies zu schaffen.

Was so oder so eine Seltenheit ist in der Regionalliga Bayern, der Liga der Unwilligen. Deshalb entstand ja durchaus eine possierliche Debatte, nämlich jene, wer denn überhaupt außer dem TSV den Sprung nach oben wagen würde und ob den Giesingern für die Qualifikation zur Aufstiegsrelegation gegen ein Team aus der Regionalliga Nord am Ende nicht sogar ein Platz im oberen Mittelfeld genüge.

FC Memmingen: Überraschungs-Herbstmeister nimmt Liga drei ins Visier

Sollte diese Diskussion jemals eine Aussicht auf Substanz gehabt haben, hat sich diese Aussicht spätestens am vergangenen Wochenende in Luft aufgelöst. Denn die Löwen haben nun mindestens einen ligainternen Konkurrenten um den Aufstieg, und zwar einen sehr ernsthaften aus dem Allgäu. Der FC Memmingen, eines der Überraschungsteams der Saison, hat erkennen lassen, dass er Lust hat auf Drittliga-Fußball. Eine Lust, die gewiss durch die Tabellenführung und die feststehende, inoffizielle Herbstmeisterschaft, stimuliert wurde.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Wie die Memminger auf ihrer Webseite schrieben, habe Sportvorstand Serge Ahrens dem Team nach dem 2:0 beim FC Augsburg II im Spielerkreis die frohe Botschaft verkündet, dass der Verein die Drittliga-Lizenz beantragen wolle und die Arbeit beginne, um bis zum 1. März alle nötigen Voraussetzungen zu schaffen und die Unterlagen beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) einzureichen.

Klarer 1860-Sieg in Memmingen, aber "das Spiel war nicht unbedingt ein 3:0"

"Die Mannschaft hat keine Bremse", habe Präsident Andreas Minkenberg zuvor bei einem Sponsorenabend schon angedeutet, hieß es weiter. Diese Entscheidung, führte der FCM noch aus, sei "ein deutliches Signal für die Spieler, das Umfeld und den Sponsorenkreis. Das Fußball-Märchen soll weitergeschrieben werden."

Und es wäre ja in der Tat eines. Über einen Mini-Etat von einer Viertelmillion Euro soll Memmingen schließlich verfügen. Das wenige Geld scheint aber äußerst effizient eingesetzt worden zu sein. Lediglich neun Gegentore hat die Mannschaft von Trainer Matthias Günes in 18 Spielen kassiert, gleich drei davon beim 0:3 gegen die Löwen. "Das Spiel war nicht unbedingt ein 3:0", erinnerte sich Siegtorschütze Michael Eberwein nach dem 1:0 in Eltersdorf und warnte: "Es ist schon eine gute Mannschaft, eine ernst zu nehmende Mannschaft."

Löwe Michael Eberwein (l.) im Duell mit dem Eltersdorfer Maximilian Göbhardt. © IMAGO/Sportfoto Zink / Jochen Tenner

Auch ansonsten bleiben die Spieler der Löwen eher bescheiden in der Bewertung ihrer Perspektive. Motto: Bloß nicht den Fokus auf das Hier-und-Jetzt verlieren. "Da muss es April, Mai werden, bis man mal mehr drüber nachdenken kann, was passieren kann", entgegnete der 30-jährige Eberwein im Wissen um die Unwägbarkeiten, die in einer langen Saison so lauern.

1860 zwischen "einfach von Spiel zu Spiel" und "diesen Traum wahr machen"

Trainer Alper Kayabunar befand zwar, dass "die Reise mit diesem Verein ganz weit gehen kann. Es ist für jeden klar, dass dieser Verein nicht in die Regionalliga gehört und früher oder später wird es definitiv wieder der Profifußball." Er wechselte dann aber gleich ins gewohnte fußballerische Kurzzeit-Paradigma: "Wir schauen für uns, mit unserer Gruppe, einfach von Spiel zu Spiel. Jetzt haben wir ein ganz wichtiges Spiel gegen Unterhaching."

1860-Geschäftsführer Manfred Paula sagt, was der Großteil der Löwen denkt: "Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, wir wollen nicht aufsteigen." © IMAGO/Ulrich Wagner

Angesichts dieser vorsichtigen Haltung lehnte sich Sechzigs Geschäftsführer Manfred Paula im BR schon ziemlich weit aus dem Fenster. "Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, wir wollen nicht aufsteigen", antwortete der 62-Jährige und verwies umgehend auf die Memminger, die man nach deren Ankündigung hinter sich lassen müsse. "Es ist ein berechtigtes Ziel, das sie haben können. Wir haben das gleiche Ziel, die Entscheidung liegt dann auf dem Platz."

Und dann wird sich herausstellen, ob auf Giesings Höhen Träume vielleicht doch Realität werden können. "Natürlich wollen wir alles daransetzen, diesen Traum wahr zu machen, vor allem diesen Traum für unsere Fans, dass es wieder nach oben geht", versicherte Paula: "Aber es ist noch ein weiter Weg." Der auf jeden Fall an Memmingen vorbeiführen muss.