Eicher und Weber feiern Premiere für den TSV 1860

Der TSV 1860 bestreitet am Sonntagnachmittag das Bayernliga-Derby in Schwabmünchen. Dabei feiern Vitus Eicher und Felix Weber ihre Löwen-Premiere.

Schon im Toto-Pokal bei Eintracht Berglern wäre Vitus Eicher gerne im Tor des TSV 1860 gestanden. "Ich hätte gerne gleich gehalten hier in meiner Heimat, aber das war organisatorisch leider noch nicht möglich", meinte der Routinier zur AZ. Am Sonntagnachmittag war es dann aber so weit: Eicher ist zurück.

Weber feiert Premiere für den TSV 1860

Der 35-Jährige stand im Bayernliga-Derby beim TSV Schwabmünchen (5:1) in der Startelf. Aber nicht nur er. Auch Rückkehrer Felix Weber feierte seine Premiere für Sechzig. Nicht dabei waren hingegen unter anderem die beiden Talente Samuel Althaus und Loris Husic. Letzterer fehlte aufgrund eines ÖFB-Lehrgangs in der kommenden Woche.