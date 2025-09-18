Durch das Dach der Tribüne gebrannt: Schwerer Unfall bei Pyroshow zum 1860-Auswärtsspiel

Tragischer Zwischenfall beim Auswärtsspiel des TSV 1860 bei Hansa Rostock: Ein neunjähriges Kind hat sich durch Pyrotechnik schwer verletzt. Die genauen Umstände sind noch unklar.

18. September 2025 - 13:10 Uhr | AZ

Der FC Hansa Rostock schickte die alten Flutlichtmasten mit einer großen Pyro-Show in Rente. © IMAGO/Andy Buenning