Dulic und Dähne fehlen gegen Aubstadt

Im Toto-Pokal-Viertelfinale gegen TSV Aubstadt muss der TSV 1860 auf Thomas Dähne und Sean Dulic verzichten. Während Dulic für die U20-Nationalmannschaft nominiert wurde, schwebt Dähne im Vaterglück.

"Es geht darum, Jungs zu finden, die Dreck fressen", forderte Markus Kauczinski nach der 0:4-Pleite gegen Jahn Regensburg.

Zwei Löwen, denen dies am Mittwochabend (18.30 Uhr) erspart bleibt, sind Thomas Dähne und Sean Dulic. Das Duo wird nach AZ-Informationen im Toto-Pokal-Viertelfinale beim TSV Aubstadt nicht mit dabei sein.

Dulic bei der U20 - Dähne im Babyglück

Aus unterschiedlichen, wenngleich auch sehr schönen Gründen. Youngster Dulic wurde erneut für den Kader der U20-Nationalmannschaft berufen. Der 20-Jährige steht im Aufgebot für den DFB-Lehrgang in Spanien. Dort testet die Mannschaft von Hannes Wolf gegen Rumänien (14. November, 15 Uhr) und Italien (17. November, 15 Uhr).

Bei Sechzigs Nummer eins ist der Anlass für das Fehlen beim Regionalligisten privat. Der 31-Jährige ist Vater geworden. Die "dieblaue24" berichtete zuerst darüber.

Erhält Maier eine Chance von Beginn an?

Für Dähne dürfte René Vollath oder Paul Bachmann beim Toto-Pokal-Hit in Aubstadt zwischen den Pfosten stehen.

Philipp Maier könnte anstelle von Dulic neben Max Reinthaler und Siemen Voet in die Innenverteidigung rücken. Auch sonst sind personelle Veränderungen nach dem desaströsen Auftritt in Regensburg denkbar, erhält Patrick Hobsch eine Chance von Beginn an?