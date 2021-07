Drittliga-Spielplan der Saison 2021/22 steht: TSV 1860 empfängt zum Auftakt die Würzburger Kickers

Der TSV 1860 trifft zum Auftakt der Saison 2021/22 in der 3. Liga auf die Würzburger Kickers. Dies gab der DFB am Donnerstag bekannt

München - Endlich ist der Spielplan für die 3. Liga raus! Auf den TSV 1860 wartet gleich zum Auftakt der Saison 2021/22 ein bayerisches Derby: Die Würzburger Kickers sind am 1. Spieltag im Grünwalder Stadion zu Gast. Dies gab der DFB am Donnerstagmittag bekannt.

Lediglich das Eröffnungsspiel der 3. Liga zwischen dem VfL Osnabrück und dem MSV Duisburg ist bereits für den 23. Juli zeitgenau angesetzt. Die restlichen Partien (24. - 26.07.) werden am kommenden Montag vom DFB terminiert.

Auf die Löwen wartet gleich zu Saisonbeginn ein hartes Programm: Am 2. Spieltag geht es für 1860 zu Wehen Wiesbaden (30.07. - 02.08.), ehe bereits am 3. Spieltag das Münchner Derby gegen Türkgücü München (13. - 16.08.) ansteht. Auch die nächsten Partien gegen Kaiserslautern (20. - 22.08.), Viktoria Köln (24./25. 08.) und Eintracht Braunschweig (27.-30.08.) haben es in sich.

Michael Köllner zeigt sich trotz des schweren Auftaktprogramms erfreut über die Ansetzungen. "Meine Wünsche wurden erfüllt. Ich habe mir zu Saisonbeginn und für den Start nach der Winterpause jeweils ein Heimspiel gewünscht. Hoffentlich können diese Spiele vor vielen unserer treuen Fans ausgetragen werden. Wir spielen gleich zum Auftakt gegen tolle Gegner und werden vom ersten Spieltag an gefordert sein", meinte der Löwen-Coach am Rande des Trainingslagers in Windischgarsten.

Alle Hinrunden-Spiele des TSV 1860 im Überblick