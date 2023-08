Dritte Liga live: TSV 1860 München gegen Waldhof Mannheim im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag beginnt wieder der Liga-Alltag für die Löwen. Am 1. Spieltag der Dritten Liga empfängt der TSV 1860 München im heimischen Grünwalder Stadion Waldhof Mannheim. Die AZ zeigt, wie Sie die Partie am Samstag live mitverfolgen können.

05. August 2023 - 08:43 Uhr | AZ

Die erste Drittliga-Partie der Löwen in der neuen Saison wird im Free-TV übertragen. (Symbolbild) © imago images/Zink