Dritte Liga live: TSV 1860 gegen SC Verl im TV, Liveticker und Livestream

Der achte Spieltag der 3. Liga steht an! Der TSV 1860 empfängt den SC Verl. Die AZ zeigt, wie Sie die Partie am 30. September live mitverfolgen können.

München - Mit dem wichtigen 2:0-Auswärtssieg beim Halleschen FC, konnten die Löwen nach zuletzt vier Niederlagen in Folge wieder einen Sieg einfahren. Vor eigenen Fans will der TSV 1860 nun am Samstag an den Auswärtserfolg anknüpfen und den zweiten Heimerfolg der Saison feiern.

Aktuell belegen die Sechzger Rang 11, die Gäste aus Verl haben zwei Zähler weniger auf dem Konto und sind aktuell 16. der Drittliga-Tabelle.

Anpfiff der Begegnung zwischen den Löwen und dem SC Verl ist am Samstag, 30. September, um 14 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

Dritte Liga live: Wird das Spiel 1860 gegen Verl im Free-TV gezeigt?

Die Partie des TSV 1860 gegen Verl wird nicht im Free-TV gezeigt.

TSV 1860 gegen Verl: Das Spiel im Livestream von Magenta Sport

Das Heimspiel der Löwen gegen den SC Verl gibt es im Livestream von Magenta Sport zu sehen.

Dritte Liga: TSV 1860 gegen im AZ-Liveticker

Das Spiel zwischen Verl und den Sechzgern können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.