Dritte Liga live: TSV 1860 gegen Dynamo Dresden im TV, Liveticker und Livestream

Der 10. Spieltag der 3. Liga steht an. Der TSV 1860 empfängt Dynamo Dresden. Die AZ zeigt, wie Sie die Partie am 7. Oktober live mitverfolgen können.

München - Das kleine Zwischenhoch des TSV 1860 ist schon wieder vorbei. Am Dienstag mussten die Löwen bei Aufsteiger SSV Ulm eine 0:1-Niederlage hinnehmen. Am Samstag möchte die Mannschaft von Maurizio Jacobacci wieder zurück in die Erfolgsspur finden.

Allerdings wartet ein harter Brocken auf die Giesinger: Spitzenreiter Dynamo Dresden gastiert im Grünwalder Stadion. Sechzig findet sich nach der fünften Saisonniederlage in der zweiten Tabellenhälfte wieder.

Anpfiff der Begegnung zwischen den Löwen und Dynamo Dresden ist am Samstag, 7. Oktober, um 14 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

Dritte Liga live: Wird das Spiel 1860 gegen Dresden im Free-TV gezeigt?

Die Partie des TSV 1860 gegen Dresden wird im Free-TV gezeigt. Der Bayerische Rundfunk (BR) überträgt die Partie ab 14 Uhr live aus dem Grünwalder Stadion.

TSV 1860 gegen Dresden: Das Spiel im Livestream von Magenta Sport

Das Heimspiel der Löwen gegen Dresden gibt es auch im Livestream von Magenta Sport zu sehen.

Dritte Liga: TSV 1860 gegen Dresden im AZ-Liveticker

Das Spiel zwischen den Sechzgern und Dresden können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.