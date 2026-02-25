Dritte Gerichts-Runde bei Mueller gegen 1860 steht an – es geht um sechsstellige Summen

Der Prozess vor dem Landgericht zwischen Oliver Mueller und dem TSV 1860 geht am Donnerstag in die dritte Runde. Können sich die Löwen und der gefeuerte Ex-Geschäftsführer endlich einigen?

25. Februar 2026 - 16:09 Uhr

Oliver Mueller , der im September 2024 entlassene Ex-Geschäftsführer der Löwen, und der TSV 1860 treffen sich am Donnerstag ein drittes Mal vor Gericht. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON