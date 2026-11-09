Dreckig, hässlich, erfolgreich: Der TSV 1860 spielt zwar nicht schön, holt aber die Punkte

Einen Schönheitspreis gewinnt der TSV 1860 auf dem Platz derzeit nicht, die Punkte dagegen schon. Die Löwen haben in der Regionalliga Effektivität gelernt, Boss Manfred Paula zeigt sich "sehr zufrieden mit der Entwicklung".

1860-Trainer Alper Kayabunar holte mit seinen Löwen aus den vergangenen drei Spielen die Maximalpunktzahl von neun Zählern.

"Wir haben nicht die höchste Spielkultur, sind nicht gerade filigran", heißt es im Fußball-Song "54, 74, 90, 2010", von den Sportfreunden Stiller, deren Schlagzeuger Florian Weber ein bekennender Löwen-Fan ist: "Doch wir haben Träume und Visionen und in der Hinterhand ’nen Masterplan."

Das Lied ist ja eigentlich der Nationalmannschaft gewidmet, doch es passt – mal wieder – bestens zu den Sechzgern.

Nicht mit der höchsten Spielkultur, nicht gerade filigran, aber mit dem großen Wunsch ihrer Rückkehr in den Profifußball haben bissige Löwen bei Regionalliga-Aufsteiger SC Eltersdorf am Sonntag einen 1:0-Auswärtssieg gelandet. In welche Kategorie dieses knappe Eins-Null fällt, daran ließen die Protagonisten keine Zweifel aufkommen.

Die Löwen spielen nicht schön, sind aber erfolgreich

"Das war ein Kampfsieg, würde ich sagen", formulierte es Neulöwe Moritz Seiffert. "Es war ein dreckiger Auswärtssieg", urteilte Michael Eberwein, der mit seinem Tor zum Matchwinner avancierte.

Cheftrainer Alper Kayabunar hing sich auch noch dran. "Das war natürlich wichtig, ein dreckiger Sieg, sagen wir einfach mal so", umschrieb der TSV-Trainer und erklärte, schon im Vorfeld mit nichts anderem gerechnet zu haben: "Wir wussten, das wird kein schönes Spiel zum Anschauen. Wir wollten einfach dieses Spiel gewinnen und einen Haken dahinter machen." 1860 im Herbst 2026: dreckig, hässlich – und erfolgreich.

Torschütze Eberwein, der Sechzig mit seinem Kopfball ins Glück zum dritten Sieg in Serie verhalf, wurde bei der Beschreibung des weiß-blauen Erfolgserlebnisses in Eltersdorf ein bisserl konkreter.

"Relativ schwieriger Platz, auswärts, ekliges Spiel – aber wir haben uns vorgenommen, dass wir unsere Serie fortführen und das ist uns gut gelungen", so Eberwein, der befand: "Solche Siege haben schon was."

Löwen zufrieden: "Wir haben gut verteidigt, wieder zu Null"

Wie der Offensivmann der Blauen erkannte, hilft dem TSV in diesen ekelhaften Auswärtsspielen, bei denen die Gegner auf ihren teils engen und schlechten Dorfplätzen alles reinwerfen, als Match- und Masterplan nur eines: bestmögliche Anpassung an die Rahmenbedingungen. "Fußballerisch ansehnlich war es nicht, ähnlich wie in Eichstätt", verglich Eberwein mit der vorherigen Auswärtsfahrt zum VfB (2:0): "Aber in solchen Spielen geht es darum, dass man kämpft, dass man zweite Bälle holt, immer wieder Bälle reinbringt. Das ist uns gelungen."

Dazu kommt, dass sich die Defensive schadlos gehalten habe: "Wir haben gut verteidigt, wieder zu Null."

"Das war ein Kampfsieg, würde ich sagen", meinte Sommer-Neuzugang Seiffert über den Sieg in Eltersdorf. © IMAGO/Sportfoto Zink / Jochen Tenner

Kollege Seiffert fügte hinzu, was sich Coach Kayabunar auf die Fahne schreiben darf: Der Trainer scheint seine Elf gut auf den Gegner eingestellt zu haben. "Wir wussten, was auf uns zukommt", so Seiffert, der seine Außenbahn weitgehend dichthalten konnte: "Der Platz in Eltersdorf ist nicht der Beste, ein Gegner der viel Physis auf den Platz bringt, viele lange Bälle, viele Zweikämpfe, immer wieder hitzige Situationen – die Tugenden waren gefragt, Fußballspielen nicht so gut möglich."

In dieser Hinsicht ist den Giesingern durchaus eine Weiterentwicklung zu attestieren: Während man zu Saisonbeginn öfter einmal die Punkte liegen ließ und viele Unentschieden anhäufte (insgesamt sechs), stehen zuletzt eben die ersten drei Saisonsiege in Serie zu Buche. Seiffert dazu: "Wir wissen, worauf es in der Liga ankommt und deswegen ist es umso schöner, dass wir die Null halten konnten."

1860-Sportchef Paula ist mit der Entwicklung der Mannschaft zufrieden

Die besagte Entwicklung ist auch Sport-Boss Manfred Paula nicht verborgen geblieben. "Wenn man das dann sieht, wie sich das Team gefunden hat, wie sie auch alles reinstecken, was sie drin haben. Da muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden mit der Entwicklung, wohl wissend, dass wir noch besser werden können", urteilte Paula beim BR: "Wir haben bestimmte Themen, da muss man kein Sportwissenschaftler sein, um das zu erkennen." Diese seien etwa "Abschlussqualität" und "individuelle Fehler".

Für den "Fußball-Thron", wie es im eingangs beschriebenen Lied der Sportfreunde heißt, wird es nicht reichen für aufstrebende Löwen – aber zumindest für die Regionalliga-Spitze und ihren Aufstiegstraum?