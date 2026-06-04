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Dorfklub hofft plötzlich: 1860-Absturz hat Folgen für 3. Liga und Regionalliga

Durch den Lizenzverlust stürzt der TSV 1860 eine Spielklasse tiefer. Das schüttelt die Teilnehmerfelder der Dritten Liga und der Regionalliga durcheinander. Die AZ zeigt die Folgen.
Florian Weiß |
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Springt der TSV Havelse der Regionalliga Nord dank des Sechzig-Desasters doch noch ab? Nassim Boujellab (r.) weicht der Attacke von Löwe Damjan Dordan aus.
Springt der TSV Havelse der Regionalliga Nord dank des Sechzig-Desasters doch noch ab? Nassim Boujellab (r.) weicht der Attacke von Löwe Damjan Dordan aus. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Damian Kruczyn

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