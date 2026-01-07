AZ-Plus

Diesmal ist es die Wade! TSV 1860 bangt um Capitano Verlaat

Der TSV 1860 bangt um Kapitän Jesper Verlaat. Der Niederländer verletzte sich am Mittwochvormittag an der linken Wade.
Kilian Kreitmair |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Da tut es weh! Löwen-Kapitän Jesper Verlaat zeigt auf seine Verletzung.
Da tut es weh! Löwen-Kapitän Jesper Verlaat zeigt auf seine Verletzung. © sampics

Teamärztin Monika Mrosek und Physiotherapeut Nick Wurian eilten sofort die Außenbahn runter. Jesper Verlaat humpelte ihnen entgegen. Die linke Wade zwickte. Mrosek tastete die Stelle ab, der Kapitän des TSV 1860 schaute sie mit verzogener Miene an.

Verlaat muss Nachmittagseinheit aussetzen

Verlaat stand anschließend zwar wieder auf und ging unter Applaus der rund 40 Sechzig-Fans zu den Trainerbänken, weitermachen konnte er aber nicht mehr. Der Niederländer musste sich den Rest des Trainings von draußen anschauen. Immer wieder fasste er sich an die Vernetzungsstelle. Als ihn sein Vize, Thore Jacobsen, ansprach, sagte er nur: "Alles gut." Doch bei der Nachmittagseinheit musste er passen. Verlaat blieb im Hotel. Dort gesellte er sich zu Manuel Pfeifer, der sich am Sonntag eine Muskelverletzung zugezogen hatte.

Wie lange der 29-Jährige ausfallen wird, ist noch unklar. Man gibt sich beim TSV 1860 zwar vorsichtig optimistisch, geht von einer Belastungsreaktion aus, will aber erstmal abwarten, wie es sich weiterentwickelt. Bangen um den Capitano. Klar ist: Es ist ein erneuter Rückschlag für Verlaat. Erst vor wenigen Wochen war er wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, nachdem er sich Mitte September im Auswärtsspiel bei Hansa Rostock (1:2) eine Muskelverletzung zugezogen hatte. Nun verzögert sich die Integration ins Team.

Löwen-Kapitän will sich in Belek mit Morgalla treffen

Auch könnte das Treffen mit Ex-Löwe Leandro Morgalla, der mit dem VfL Bochum ebenfalls in Belek ist, platzen. Wie die AZ weiß, hatten die beiden Spezl das Date ursprünglich ausgemacht.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.