"Die Zelte mit ihrem Durst veredeln": Glöckner gibt seinen Spielern kein Maß-Limit vor

Am Mittwoch wurden die Neuzugänge des TSV 1860 für das Oktoberfest ausgestattet. Dort dürfen sich die Spieler die ein oder andere Maß schmecken lassen.
Kilian Kreitmair |
Ließen sich vor der Angermaier-Filiale ablichten: Die Löwen-Neuzugänge um Kevin Volland.
Kumpels auf und neben dem Platz: Florian Niederlechner hilft Kevin Volland beim Anziehen der Tracht.
Sechzig-Neuzugang Siemen Voet, hier mit Manuel Pfeifer freut sich schon seit Wochen auf die Wiesn.
Die mit dem Hut sind gut! Kevin Volland mit seinem neuen Wiesn-Outfit.
In seiner ersten eigenen Tracht: Sechzig-Trainer Patrick Glöckner.
Als "kleinen Kulturschock" betitelte es Neuzugang Marvin Rittmüller. Einen Tag nach der Ankunft bekam er zusammen mit seinen Teamkollegen bei Trachten Angermeier eine Lederhose verpasst. Immerhin geht am 20. September die Wiesn los. Da muss man ausgestattet sein. Auch sein Trainer Patrick Glöckner feierte Lederhosen-Premiere. Fesch sahen die Löwen aus.

Glöckner: "Es muss ja nicht im Alkoholexzess enden"

Die große Frage: Wie oft dürfen sie ihr Outfit aufs Oktoberfest ausführen? "Ich denke schon, dass sie zusätzlich zum Teamevent noch einen Abend nutzen können, um die Zelte mit ihrer Anwesenheit und hoffentlich ihrem Durst zu veredeln", sagte der Coach.

Ein Maß-Limit gibt es nicht. "Wenn sie es mit Leistung zurückzahlen, ist alles super", so Glöckner, meinte zuvor: "Es muss ja nicht im Alkoholexzess enden." Heißt: Erst die Arbeit, dann die Maßen. Dass die Münchner nicht nur einmal auf die Wiesn gehen dürfen, freut gerade Kevin Volland. "Ich habe bei meinen Klubs immer forciert, dass wir eine Truppe zusammenbekommen."

Sechzig hat wohl einige Oktoberfest-Fans im Kader

Und jetzt? "Wenn ich das Team durchgehe, sind einige dabei, die gern in Zelt gehen." Na dann: Prost. 

