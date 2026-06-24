Die Zeit läuft gegen den TSV 1860: Löwen beantragen Verlegung des Starts der Regionalliga
Der Löwe, er schaut dieser Tage mehrmals auf den prall gefüllten Kalender. Nur keine Frist, keinen Termin vergessen. Man hangelt sich beim TSV 1860 von einer Deadline zur nächsten. Eine ganz wichtige im Löwen-Planer: Der Start der Regionalliga am 23. Juli.
TSV 1860 will am ersten Spieltag aussetzen
Nach dem Lizenz-Knall wollen die Giesinger in der kommenden Saison dort eine Mannschaft an den Start bringen. Zum Horror-Szenario Kreisklasse soll es laut Präsident Gernot Mang nicht kommen. "Das kann ich definitiv ausschließen", versprach der Österreicher in der AZ. Doch weil die Zeit gegen den Löwen läuft, immerhin steht noch nicht einmal der Kader, versucht man sich nun welche zu verschaffen.
Wie die AZ erfuhr, hat der TSV 1860 beim BFV eine Verlegung des ersten Spieltages beantragt. Möglich ist das, weil die Regionalliga durch den Zwangsabstieg auf 19 Teams erhöht werden würde. Ein Verein hätte somit an jedem Spieltag frei. Das wäre am ersten Spieltag gerne der Löwe. Der Verband prüft den Antrag derzeit.
Lizenzentscheidung des DFB nicht vor Freitag
Wichtig wäre die Verlegung auch deshalb, weil noch nicht einmal klar ist, ob Sechzig nicht doch noch in der Dritten Liga antritt. Die Münchner legten jüngst Einspruch gegen den Lizenzentzug ein. Nach AZ-Information ist diesbezüglich nicht vor Freitag mit einer Entscheidung des DFB zu rechnen. Es müssen zuvor noch weitere Stellungnahmen eingeholt werden.
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