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Die Wampe von Giesing ist Geschichte: Wiedenbrück entlässt Mölders

Sascha Mölders ist in Wiedenbrück nach 15 Monaten Geschichte. Der Ex-Löwe wurde am Donnerstagabend entlassen.
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Gefeuert! Ex-Löwe Sascha Mölders ist nicht mehr Trainer des SC Wiedenbrück.
Gefeuert! Ex-Löwe Sascha Mölders ist nicht mehr Trainer des SC Wiedenbrück. © IMAGO

Das ist bitter für Sascha Mölders! Der Ex-Löwe wurde bei seinem Klub, dem SC Wiedenbrück entlassen. "Der SC Wiedenbrück und Cheftrainer Sascha Mölders haben sich nach intensiven und vertrauensvollen Gesprächen einvernehmlich darauf verständigt, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden", teilte der Klub am Donnerstagabend mit. 

Mölders blieb zuletzt sechs Spiele sieglos 

Der Tabellenletzte der Regionalliga West weiter: "Diese Entscheidung ist dem Verein außerordentlich schwergefallen und wurde keinesfalls leichtfertig getroffen. In den vergangenen 15 Monaten hat Sascha Mölders mit großem persönlichen Engagement, hoher fachlicher Kompetenz und einer bemerkenswerten Identifikation mit dem SC Wiedenbrück gearbeitet."

Einst beim TSV 1860 ein gefürchteter Torjäger: Sascha Mölders.
Einst beim TSV 1860 ein gefürchteter Torjäger: Sascha Mölders. © IMAGO

Aber am Ende ohne Erfolg. Mölders, der sich beim TSV 1860 einen Namen als "Wampe von Giesing" machte, konnte zuletzt sechs Spiele am Stück keinen Sieg einfahren. Sein Amt übernimmt Dominik Sammer.

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