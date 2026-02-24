"Die Spieler haben Probleme": Pfeifer zurück im Mannschaftstraining des TSV 1860

Der TSV 1860 startet die Vorbereitungen auf das Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim II. Mit dabei: Schienenspieler Manuel Pfeifer.

Antreten, Löwen: Der TSV 1860 ist in die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim II (Freitag, 19 Uhr) gestartet. Positiv: Der länger verletzte Schienenspieler Manuel Pfeifer, der zuletzt bereits das Lauftraining aufgenommen hatte, ist wieder ins Mannschaftstraining der Giesinger eingestiegen und übte mit den Reservisten um den ebenfalls wiedergenesenen Kapitän Jesper Verlaat.

Kauczinski: "Der Trainingsplatz ist knüppelhart"

Der 26-jährige Österreicher dürfte Cheftrainer Markus Kauczinski damit bald wieder für den Spieltagskader zur Verfügung stehen. Die Sieger-Startelf des TSV vom vergangenen Heimspiel gegen den FC Hansa Rostock (1:0) stand dagegen nicht auf dem Rasen: Die Spieler um Rostock-Matchwinner Thore Jacobsen trainierten lediglich im Kraftraum sowie auf dem Ergometer.

Torhüter Thomas Dähne, der als einziger Startelf-Löwe im Trainingsspielchen dabei war, verriet, dass 1860 das Training etwas an die schlechten Platzverhältnisse anpassen müsse, um die Verletzungsgefahr zu verringern: "Der Trainingsplatz ist nicht in so einem guten Zustand, er ist einfach knüppelhart. Dadurch haben die Spieler auch Probleme."

Die Platzverhältnisse sind auch für Keeper Thomas Dähne nicht gerade einfach. © IMAGO

Dähne will Platzverhältnisse nicht als Ausrede nehmen

Das dürfe man zwar "nicht als Ausreden nehmen", aber für ihn als Torhüter sei es "auch nicht so geil, wenn du dich da jedes Mal auf die Asphaltpiste draufschmeißen musst." Wenn man wie 1860 "viele Verletzte hat, dann ist das natürlich blöd."

Kauczinski hatte zuletzt öfter Profis tageweise aus dem Trainingsbetrieb genommen.

Dähne dazu über wichtige Stammspieler: "Wenn einer ein paar Tage nicht trainieren kann, aber im Abschlusstraining fit ist, dann muss er spielen." Geht es nach dem Keeper, müssten Torhüter wie Feldspieler "die Situation annehmen", denn: "Wir haben nicht die Mittel, dass wir sagen, wir reißen den Platz raus und bauen einen neuen drauf."