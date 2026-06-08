Der TSV 1860 forciert die Gründung der Spielbetriebs-GmbH und lädt Anwohner zum Grünwalder-Gipfel ein.

Sechzigs mehr oder weniger durchdachte Planungen für eine denkwürdige Regionalliga-Saison 2026/27 (Anpfiff: 25. bis 27. Juli) schreiten auch in organisatorischer und wirtschaftlicher Hinsicht weiter voran.

Im Vorfeld der Mitgliederversammlung des TSV 1860, die am 21. Juni in der Kulturhalle Zenith im Norden der Stadt stattfindet, wurde am Samstag ein neuer Punkt auf die Tagesordnung gesetzt. Unter TOP 13 "Zustimmung der Mitgliederversammlung" soll Sechzigs höchstes Vereinsorgan nun darüber abstimmen, die nach der Kündigung des Kooperationsvertrags mit Investor Hasan Ismaik seitens des e.V. notwendig gewordene, neue Spielbetriebsgesellschaft zu gründen. "Gründung oder Erwerb einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) für den Betrieb des Profifußballs beim TSV 1860 München", heißt es dort. Pikant: Es bedarf einer Dreiviertelmehrheit der Mitglieder.

AZ-Info: Mang trifft sich mit Sportbürgermeisterin Dietl

Bisher war unter diesem Tagesordnungspunkt lediglich die "Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) mit dem Namen ‘Betriebsgesellschaft Sechzgerstadion mbH’" angegeben.

Auch hierbei müssten 75 Prozent der Sechzger-Mitglieder für eine Gründung stimmen, wobei der Verein nach AZ-Informationen aufgrund der aktuellen existenzbedrohenden Entwicklungen darüber grübelt, dieses Votum nicht am 21. Juni, sondern zu einem späten Zeitpunkt stattfinden zu lassen.

Um Fakten für die Zukunft zu schaffen, hatte Mang nach AZ-Infos an diesem Montag einen Termin bei Sport-Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD), bei dem es auch einen neuen Stadion-Vertrag inklusive günstigerer Mietkonditionen gegangen sein dürfte.

1860 veranstaltet Stadion-Gipfel am 19. Juni

Was die Anwohner und Nachbarn angeht, laden Präsident Gernot Mang und Co. im Stile einer Charme-Offensive zur Podiumsdiskussion: "Giesing spricht", steht auf weiß-blauen Plakaten, die der TSV auf Giesings Höhen platziert hat, am 19. Juni soll ab 19 Uhr "mit Gästen aus Politik, Sport und Gesellschaft" über die Zukunft des Grünwalders debattiert werden. Die Moderation in Sechzigs VIP-Alm übernehmen Roman Röll (BR) und Margarethe Stadlbauer (Stadionkommission).

Mit diesem Plakat wirbt der e.V. für den Event in der VIP-Alm. © oh

Einer Informationsveranstaltung der einflussreichen investorenkritischen Fanorganisation "Pro1860" zur Mitgliederversammlung am Mittwoch im Wirtshaus am Schlachthof wird das Präsidium nicht zuletzt angesichts der aktuellen arbeitsintensiven Entwicklungen nun doch nicht beiwohnen. Für die erhoffte Sechzgerstadion-Sanierung reicht es zwar nicht ganz, doch der Mutterverein darf sich bei der angestrebten Neuausrichtung ohne Ismaik wohl auf ein nettes Sümmchen freuen: Der Spendenaufruf "Freiheit für Sechzig" hat bereits 75.829 Euro eingesammelt (Stand: Montag, 17.47 Uhr).

Kurios: Prompt kann man nun auch auf der Internet-Seite des eingetragenen Vereins spenden.