Der ehemalige Spieler des TSV 1860, Sebastian Hertner, stirbt bei einem Ski-Unfall in Montenegro. Sein Klub trauert: "Wir sind fassungslos und unendlich traurig."

Das ist eine Hiobsbotschaft für die Sechzig-Familie so kurz vor Heiligabend. Ex-Löwe Sebastian Hertner ist tot. Der 34-Jährige starb am Sonntag bei einem tragischen Unfall im Skigebiet Savin Kuk im Norden von Montenegro. Vor den Augen seiner Frau stürzte er aus dem Sessellift. 70 Meter ging es an der Stelle bergab. Zuvor hatte sich einer der Doppelsessel vom Seil gelöst und sei in den Sitz dahinter gerutscht. Seine Frau wurde von der Anlage eingeklemmt, konnte mit einem gebrochenen Bein gerettet werden.

Hertner galt als großes Talent

Zwischen Januar und Juli 2015 kickte der Innenverteidiger in Giesing. Zuletzt war er Kapitän für den ETSV Hamburg. Sein Verein trauert auf Instagram: "Mit großer Trauer müssen wir heute bekanntgeben, dass unser Kapitän Sebastian Hertner im Urlaub tödlich verunglückt ist. Wir sind fassungslos und unendlich traurig. Unser Mitgefühl gehört seiner Familie und seinen Angehörigen. Ruhe in Frieden Sebastian."

Hertner galt in der Jugend als großes Talent. Der spielte in der U18- und U19-Nationalmannschaft zusammen mit Christoph Kramer und Felix Kroos.