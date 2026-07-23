Die Kaderplanung geht weiter: Zwei Ex-Löwen haben neue Arbeitgeber

Alle offiziellen Transfers des TSV 1860 sowie Spekulationen über mögliche Wechsel finden Sie hier im Transfer-Blog der AZ.

Wir halten Sie hier mit allen News, Gerüchten und Spekulationen rund um potenzielle Löwen-Transfers auf dem Laufenden!

23.07.2026 – Kilian Jakob bleibt in der 3. Liga und wechselt nach Köln

Auch Kilian Jakob hat einen neuen Verein gefunden. Der 28-Jährige bleibt in der 3. Liga und wechselt zu Viktoria Köln. Dies gab der Drittligist am Mittwoch bekannt. Nach Christoph Greger, Tim Kloss und Raphael Ott hat somit ein vierter Ex-Löwe in der Domstadt unterschrieben.

"Kilian wird unsere Defensive mit seiner Erfahrung und fußballerischen Qualität verstärken. Er bringt hohe Geschwindigkeit, Progressivität im Aufbau und eine hohe Aufmerksamkeit mit. Damit passt er super in unsere Spielidee und rundet als flexibler Linksfuß unsere Optionen im Kader ideal ab", wird Kölns Sportlicher Leiter Valentin Schäfer in der Pressemitteilung zitiert.

Rittmüller wechselt nach Polen

Jetzt ist auch der Abgang von Marvin Rittmüller fix. Der Abwehrspieler wechselt nach Polen zu Stala Rzeszów. Dort erhält der 27-Jährige einen Vertrag bis 2027 – dies gab der Verein am Mittwochabend bekannt. Rittmüller wurde erst am Deadline Day der vergangenen Spielzeit ein Löwe und bestritt 32 Pflichtspiele für den TSV 1860.

21.07.2026 – Steinkötter wechselt nach Freiberg

Justin Steinkötter hat einen neuen Verein. Der Stürmer unterschrieb einen Vertrag beim Regionalligisten SGV Freiberg. Das teilte der Klub am Dienstagabend mit. Beim TSV 1860 spielte Steinkötter in der vergangenen Saison nur eine untergeordnete Rolle. Nur fünfmal stand er in der Dritten Liga in der Startelf. Dabei gelang ihm nur ein einziges Tor für Sechzig.

20.07.2026 - Vitus Eicher kehrt ins Löwen-Tor zurück

Das Torhüter-Team des TSV 1860 ist komplett! Vitus Eicher kehrt zu den Löwen zurück. Dies gaben die Sechzger am Montag bekannt. "Als die Verantwortlichen im Verein auf mich zugekommen sind, ob ich für die Löwen im Tor stehen möchte, konnte ich mich für die Idee schnell begeistern. Für mich bedeutet es, dass ich meine Karriere da beenden kann, wo sie begonnen hat", erklärt Eicher. Der 35-jährige, der seine Tätigkeit als Torwart-Trainer unterbricht, war bereits in den Jahren 2000 bis 2017 für die Löwen aktiv, ehe er zum 1. FC Heidenheim wechselte. 2025 kehrte er als Torwart-Trainer an die Grünwalder Straße zurück und war für die U21 zuständig.

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Das Torhüter-Team um Eicher und Paul Bachmann künftig von Marc Lamberger trainiert. "Vitus hat in den vergangenen Jahren in Heidenheim viel Erfahrung gesammelt", sagt Thomas Probst, Geschäftsführer der TSV München von 1860 Spielbetriebs-GmbH. "Er konnte dort unter absoluten Top-Bedingungen trainieren. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn davon überzeugen konnten, seine Karriere hier bei uns noch einmal zu aktivieren. Zusammen mit Paul Bachmann und den jungen Torhütern der zweiten Mannschaft stellen wir ein starkes Team. Dass wir darüber hinaus mit Marc Lamberger einen absoluten Fachmann als Torwart-Trainer zurückgewinnen konnten, erfüllt uns mit Stolz."

19.07.2026 - Offiziell: Kayabunar bleibt Cheftrainer

Jetzt ist es fix! Alper Kayabunar bleibt Cheftrainer des TSV 1860. Das gab der Verein am Sonntagmittag bekannt. Der Meistertrainer der U21 unterschrieb, wie sein Co-Trainer Vincent Saller, einen Vertrag bis 2028.

"Alper und Vincent haben in der vergangenen Saison in der Bayernliga Süd hervorragende Arbeit abgeliefert und den Meistertitel geholt. Auch in der Saisonvorbereitung konnten die beiden zeigen, dass sie die Richtigen für diese Aufgabe sind", sagt Geschäftsführer Thomas Probst: "Daher haben wir uns voller Überzeugung und Freude entschieden, den beiden das Vertrauen zu schenken, und freuen uns auf den gemeinsamen Weg."

17.07.2026 - Offiziell: Niederlechner bleibt ein Löwe

Es hatte sich angedeutet, jetzt ist es offiziell! Florian Niederlechner bleibt ein Löwe. Dies gaben die Sechzger am Freitag bekannt. Der Mittelstürmer unterschreibt bei der Spielbetriebs-GmbH des TSV 1860 vorerst einen Vertrag bis Sommer 2027.

"Schon bei meiner letzten Verlängerung habe ich gesagt, dass meine Zeit noch nicht vorbei ist, und dass ich noch ein paar Tore für die Löwen schießen muss. Daran hat sich nichts geändert", sagt Niederlechner. "Ich bin in der vergangenen Saison mit ganz anderen Ambitionen gestartet. Dass es am Ende so gekommen ist und der Verein nun in der Regionalliga startet, war natürlich zuerst schwer zu verdauen. Aber ich habe mein Wort gegeben und werde es halten. Ich gehe den Weg mit und werde alles daransetzen, die Fans wieder glücklich zu machen."

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Verkündet 1860 bald den Niederlechner-Deal?

Nach AZ-Infos hat Florian Niederlechner früh ein Bekenntnis zu 1860 abgegeben und wollte bleiben, hat aufgrund der langen Handlungsunfähigkeit der Löwen andere Angebote geprüft und war wohl kurz davor, bei Austria Salzburg zu unterschreiben. Kurz vor der Vertragsunterschrift sagte der Stürmer aber ab. Dass der Wechsel just geplatzt ist, als Sechzigs neue Fußballfirma endlich Spieler verpflichten konnte, deutet auf einen bevorstehenden Niederlechner-Deal bei 1860 hin.

16.07.2026 - Kiefersauer verlässt den TSV 1860

Nach Patrick Hobsch verlässt der nächste Spieler den TSV 1860 zu verlassen. Wie die AZ zuvor bereits berichtete, wechselt Xaver Kiefersauer zum 1. FC Nürnberg, wird aber von den Franken an Drittliga-Aufsteiger Würzburger Kickers verliehen.

Dies bestätigten die Unterfranken am Donnerstag. "Xaver ist ein sehr intelligenter Spieler, der das Spiel gut liest und gerade für sein Alter schon eine bemerkenswerte Ruhe am Ball mitbringt. Er ist zweikampfstark, hat eine gute Übersicht und kann unserem Spiel aus dem Zentrum heraus Struktur geben. Wir sehen bei ihm großes Entwicklungspotenzial und freuen uns sehr, dass er sich für den Weg mit uns entschieden hat", sagt Kickers-Cheftrainer Michael Schiele.

Für den 20-Jährigen, der in Giesing noch einen Vertrag bis 2028 hatte, wird eine Ablösesumme fällig. In der vergangenen Spielzeit feierte der Mittelfeldspieler sein Drittliga-Debüt bei den Löwen und gilt als eines der größten Talente des Vereins.

Hobsch wechselt zu Jahn Regensburg

Und weiter geht's! Mit Patrick Hobsch verlässt der nächste Löwe offiziell den Verein. Sechzigs Angreifer wechselt zu Jahn Regensburg. Bei den Oberpfälzern unterschrieb der 31-Jährige einen Vertrag bis 2028.

"Patrick ist ein sehr torgefährlicher und erfahrener Mittelstürmer, der uns mit seinen Qualitäten, seiner Spielweise und seiner Persönlichkeit verstärken wird. Er hat seinen Torinstinkt über die letzten Jahre konstant nachgewiesen, daher freuen wir uns, dass er seinen Weg nun bei uns in Regensburg fortsetzt und beim Jahn auf Torejagd geht", wird Alexander Schmalhofer, Sportdirektor der Regensburger in der Pressemitteilung zitiert.

Bei 1860 hat der Angreifer in den vergangenen zwei Drittliga-Spielzeiten in 82 Pflichtspielen 28 Tore sowie elf Vorlagen erzielt. "Nach den persönlichen Gesprächen mit den Verantwortlichen war für mich schnell klar, dass ich es unbedingt machen will. Dementsprechend freue ich mich, dass es dann so schnell geklappt hat und ich künftig in diesem wunderschönen Stadion auflaufen darf. Für mich gilt es jetzt schnellstmöglich die Mannschaft komplett kennenzulernen und mich zu integrieren. Dann bin ich davon überzeugt, dass es eine runde Sache wird", freut sich Hobsch auf seine neue Aufgabe.

09.07.2026 - Wolfram findet neuen Klub

Der nächste Löwe hat einen neuen Klub! Maximilian Wolfram wechselt zu den Kickers Offenbach. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt. "Ich freue mich extrem auf die neue Aufgabe, auf das neue Umfeld in einem emotionalen und leidenschaftlichen Verein wie Kickers Offenbach", so Wolfram.

01.07.2026 – Rückkehr perfekt: 1860 verkündet neuen Probespieler

Ein neues Gesicht auf dem Trainingsplatz bei den Löwen: Julian Bell wird im Trainingslager beim TSV 1860 mittrainieren.

"Ich freue mich verdammt, bei meinem Jugendverein zu sein und wieder mittrainieren zu dürfen", sagte der Rechtsverteidiger auf Instagram. Der 23-Jährige stand zuletzt bei Chemie Leipzig und der SpVgg Bayreuth unter Vertrag. Bell hat bisher insgesamt 87 Regionalligaspiele absolviert. Von 2014 bis 2022 spielte er bereits an der Grünwalder Straße 114.

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30.06.2026 – 1860 verabschiedet Trainerteam um Kauczinski

Der TSV 1860 wird erwartungsgemäß ohne Trainer Markus Kauczinski in die neue Saison gehen. Am Dienstag verabschiedete der Klub den Übungsleiter, dessen Vertrag bei den Löwen nach dem Zwangsabstieg in die Regionalliga keine Gültigkeit mehr besitzt. Neben Kauczinski wurden auch dessen Assistenten Markus Brzenska, Nico Masetzky und Philipp Kunz verabschiedet. Man wünsche dem Trainerteam "sowohl privat als auch beruflich alles Gute für den weiteren Lebensweg", heißt es in der Mitteilung.

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In den kommenden Tagen wird weiterhin der etatmäßige U21-Trainer Alper Kayabunar die erste Mannschaft der Löwen betreuen.

09.06.2026 – Haugen zum Medizincheck in Nürnberg

Spätestens seit dem Zwangsabstieg des TSV 1860 ist klar, dass Sigurd Haugen die Löwen verlassen wird. Zuletzt wurde immer wieder über einen Wechsel zu Dynamo Dresden spekuliert. Doch nun scheint ein anderer Zweitligist das Rennen um Sechzigs Top-Torjäger zu machen. Wie das Portal " " berichtet, steht der Stürmer wohl kurz vor der Unterschrift beim 1. FC Nürnberg. Haugen soll bereits am Dienstag zum Medizincheck nach Franken gereist sein.

Der Norweger erzielte in der abgelaufenen Drittliga-Saison 20 Scorerpunkte für die Löwen.

07.06.2026 – Deniz bekennt sich zum TSV 1860

Zur Abwechslung mal positive Nachrichten von Giesings Höhen: Ein Fan-Liebling bekennt sich zum TSV 1860! Nach Informationen der "Bild" möchte Tunay Deniz unbedingt bei den Löwen bleiben. Der Mittelfeldspieler hat zwar noch einen Vertrag bis 2027 bei den Sechzgern, allerdings gilt dieser nicht für die Regionalliga. Nur acht Spieler hatten Klauseln für die Regionalliga in ihrem Arbeitspapier verankert. Nach AZ-Informationen möchte auch Florian Niederlechner in der vierten Liga für 1860 auflaufen.

19.05.2026 – Philipp wechselt zu Drittliga-Konkurrent Regensburg

David Philipp wechselt zu Drittliga-Konkurrent Jahn Regensburg. Dies gaben die Oberpfälzer am Dienstag offiziell bekannt. Der Offensivspieler hat in der Domstadt einen Vertrag bis 2028 unterschrieben und freut sich auf seine neue Herausforderung: "Die Gespräche mit den Verantwortlichen liefen sehr positiv und haben mich vom SSV Jahn überzeugt. Ich teile die ambitionierte Vereinsphilosophie und kann es kaum erwarten, hier in Regensburg loszulegen."

Philipp wechselte im Sommer 2024 von Viktoria Köln zu den Löwen und bestritt für die Münchner insgesamt 67 Spiele, in denen er sieben Tore erzielte und acht weitere vorbereitete. Der 26-Jährige war nach dem letzten Heimspiel der abgelaufenen Saison bereits offiziell verabschiedet worden.

09.05.2026 – Löwen binden drei Youngster

Kurz vor Anpfiff der Partie gegen Ingolstadt verkündete Stadionsprecher Sebastian Schäch, dass U21-Kapitän Xaver Kiefersauer seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert hat. Kiefersauer feiert gegen die Schanzer sein Startelf-Debüt in der 3. Liga. Auch Ersatztorwart Paul Bachmann hat für weitere zwei Jahre verlängert. Zudem machten die Löwen die Verlängerung vom Damjan Dordan offiziell.

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"Der Weg der Löwen in der Zukunft wurde von uns klar skizziert. Die Entwicklung unserer Eigengewächse ist und bleibt ein zentraler Baustein unserer Strategie. Wir wollen mit den hervorragend ausgebildeten Spielern aus unserem die Bayerische-Nachwuchsleistungszentrum gemeinsam den nächsten Schritt gehen. Ich freue mich sehr, dass sich der Vertrag von Damjan, mit dem wir uns zusätzlich in guten Gesprächen bezüglich des gemeinsamen Weges über 2027 befinden, verlängert hat und dass sich Paul Bachmann und Xaver Kiefersauer zum TSV 1860 München bekannt haben. Das ist ein starkes Signal für Kontinuität und Vertrauen in unseren eingeschlagenen Weg", wird Manfred Paula in der Pressemitteilung zitiert.

06.05.2026 - Dordan verlängert beim TSV 1860 bis 2027

Der Vertrag von Damjan Dordan beim TSV 1860 hat sich still und heimlich automatisch verlängert. Laut Spielplus vom Bayerischen Fußballverband hat sich der Kontrakt des 23-Jährigen am 20. April 2026 bis Ende Juni 2027 verlängert. Dordan absolvierte in der laufenden Spielzeit 12 Spiele für die Löwen.

23.04.2026 - Paukenschlag bei 1860! Kapitäns-Duo und vier weitere Löwen müssen gehen

Tabula rasa bei den Löwen! Der TSV 1860 gab am Donnerstag sechs weitere Abgänge zum Ende der Saison bekannt. Die auslaufenden Verträge von Maximilian Wolfram, Morris Schröter, David Philipp, Raphael Schifferl, Thore Jacobsen und Jesper Verlaat werden nicht verlängert.

"Das ist im Einzelfall menschlich immer eine sehr schwere Entscheidung. Aber am Ende des Tages müssen wir sie treffen, um aus unserer Sicht in der kommenden Saison sportlich erfolgreich sein zu können", begründet Sportboss Manfred Paula die Entscheidungen, die ihm nicht leichtgefallen sind.

15.04.2026 - Youngster Lippmann vor Wechsel zu Bundesliga-Aufstiegskandidat?

Einmal mehr steht ein hoffnungsvolles Talent des TSV 1860 vor dem Abschied: Nach AZ-Informationen trennen sich die Wege von Youngster Clemens Lippmann (19) und den Löwen. Laut dem „Westfalen-Blatt” steht ein Wechsel zum SC Paderborn 07 im Raum, der aktuell um den Aufstieg in die Bundesliga kämpft. Die Ostwestfalen rangieren in der 2. Bundesliga derzeit mit vier Punkten Vorsprung vor Hannover 96 auf Tabellenplatz zwei. Im Winter wurde Lippmann auch beim 1. FC Magdeburg gehandelt, die noch um den Klassenerhalt kämpfen.

Doppelt bitter: Lippmann, dessen Marktwert von „transfermarkt.de“ derzeit auf 400.000 Euro taxiert wird, ist ablösefrei zu haben, da sein Vertrag beim TSV 1860 am Ende dieser Saison ausläuft. Der gebürtige Münchner war im Sommer 2023 erst von der U19 des FC Deisenhofen an die Grünwalder Straße gewechselt. Seit der Amtsübernahme von Trainer Markus Kauczinski im Oktober avancierte der Schienenspieler zur Stammkraft.

12.03.2026 –Stefan Lex kehrt zu den Löwen zurück

Freude bei den Löwen-Fans! Ex-Kapitän Stefan Lex feiert sein Comeback beim TSV 1860. Dies gaben die Sechzger am Donnerstag bekannt. Der 36-Jährige übernimmt "ab 15. März 2026 die Position 'Koordinator Perspektivspieler' und wird somit im Übergangsbereich, zwischen dem die Bayerische Nachwuchsleistungszentrum und der Profimannschaft agieren", heißt es in der Pressemitteilung der Löwen.

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Der gebürtige Erdinger spielte von 2018 bis 2023 für die Giesinger und war von September 2024 bis Mai 2025 Co-Trainer beim TSV 1860.

29.01.2026 - Philipp Maier verlängert bis 2027 beim TSV 1860

Philipp Maier darf weiter für den Verein auflaufen, dem er als kleiner Junge schon die Daumen drückte: Der Abräumer des TSV 1860 hat seinen Vertrag beim Drittligisten bis Sommer 2027 verlängert.

"Ich fühle mich aktuell beim TSV 1860 sehr wohl", wird der 31-jährige Mittelfeldspieler in einer Pressemitteilung zitiert und verweist auf seine Rolle als unangefochtener Stammspieler unter Chefcoach Markus Kauczinski, die er sich nach anfänglichen Schwierigkeiten unter Ex-Trainer Patrick Glöckner erkämpft hat: "Ich habe sehr viel Spielzeit und ich denke, dass ich meine Leistung zeigen kann. Daher bin ich sehr froh, dass ich frühzeitig Planungssicherheit habe und bei meinem Lieblingsverein bleiben kann."

Maier, der im Januar 2025 vom damaligen Zweitligisten SSV Ulm 1846 nach Giesing gekommen war und nach seinem Wechsel zu den Giesingern von der Erfüllung eines "Kindheitstraums" gesprochen hat, half in 13 Rückrundenspielen der Saison 2014/25 mit, den abstiegsbedrohten TSV in der Liga zu halten. In der laufenden Spielzeit ist der gebürtige Kienberger bisher zehn Mal zum Einsatz gekommen. Zuletzt galt der Routinier in der Zentrale der Blauen als Leistungsträger. Mit Maiers Verbleib hat 1860-Geschäftsführer Manfred Paula die erste Vertragsverlängerung im Jahr 2026 getätigt.