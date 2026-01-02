"Unschätzbarer Image-Gewinn": Vor 30 Jahren holte der TSV 1860 seinen letzten nationalen Titel

Im Januar 1996 zaubert sich der TSV 1860 beim DFB-Hallen-Pokal zum letzten nationalen Titel, Präsident Wildmoser ändert direkt den Briefkopf. Für die Teilnahme am Final-Turnier muss sogar das Trainingslager verschoben werden.

02. Januar 2026 - 22:23 Uhr

Jubelnde Löwen-Fans in der Münchner Olympiahalle. In den 90er Jahren war das DFB-Hallen-Masters ein fester Bestandteil der Winterpause. 1996 holte der TSV 1860 nach dem Quali-Sieg von München in Dortmund den Meister-Titel. © Imago