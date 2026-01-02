AZ-Plus

"Unschätzbarer Image-Gewinn": Vor 30 Jahren holte der TSV 1860 seinen letzten nationalen Titel

Im Januar 1996 zaubert sich der TSV 1860 beim DFB-Hallen-Pokal zum letzten nationalen Titel, Präsident Wildmoser ändert direkt den Briefkopf. Für die Teilnahme am Final-Turnier muss sogar das Trainingslager verschoben werden.
Florian Weiß |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Jubelnde Löwen-Fans in der Münchner Olympiahalle. In den 90er Jahren war das DFB-Hallen-Masters ein fester Bestandteil der Winterpause. 1996 holte der TSV 1860 nach dem Quali-Sieg von München in Dortmund den Meister-Titel.
Jubelnde Löwen-Fans in der Münchner Olympiahalle. In den 90er Jahren war das DFB-Hallen-Masters ein fester Bestandteil der Winterpause. 1996 holte der TSV 1860 nach dem Quali-Sieg von München in Dortmund den Meister-Titel. © Imago

Jetzt weiterlesen

Hier schlägt das Löwen-Herz

  • Exklusive Artikel zur Mannschaft, Vereinspolitik und Fan-Szene
  • Teilnahme am AZ-Tippspiel – mit besonderen Fan-Gewinnen
  • Täglich topinformiert mit dem Löwen-Letter per Mail
  • Gewinnchancen auf Tickets bei exklusiven Verlosungen für Löwen-Spiele

Löwen-Probeabo

nur 1 €/1. Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Monat 7,90 €, monatlich kündbar
 Unsere Empfehlung

Löwen-Jahresabo

nur 4,90 €/ Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Jahr 7,90 €, monatlich kündbar