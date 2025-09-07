Interview "Die einzige, die letzte Möglichkeit": OB Reiter erhöht den Druck auf den TSV 1860

In der AZ spricht OB Dieter Reiter vor der Entscheidung zur Zukunft des Grünwalder Stadions Klartext – über die Frage, ob doch 25.000 möglich sein könnten, warum er nicht auf Olympia setzt, wieso er nichts gegen eine Klage der Löwen hätte, die Frage, ob Hasan Ismaik angerufen hat. Und: über die Chance auf ein neues Stadion im Stadtgebiet.

07. September 2025 - 17:00 Uhr

Ein Großstadt-Stadion mitten in urbanem Umfeld: das Grünwalder. © IMAGO/Ulrich Wagner