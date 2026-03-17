"Fühlt sich nicht gut an": Damjan Dordan muss gegen Wiesbaden vorzeitig vom Platz. Gegen dem MSV Duisburg steht der Youngster des TSV 1860 nicht zur Verfügung.

Wenn auch noch ein Junglöwe der Verletzungsmisere der Löwen zum Opfer fällt: Es lief die 74. Spielminute im Heimspiel des TSV 1860 am späten Samstagnachmittag gegen den SV Wehen Wiesbaden (0:0), als Damjan Dordan mit dick einbandagiertem Knie vom Rasen humpelte. Der 23-jährige Youngster der Sechzger hatte Kapitän Thore Jacobsen aufgrund von dessen Gelbsperre in der Startelf ersetzt und bis dahin eine solide Partie hingelegt.

"Er hat einen Schlag abbekommen und schon in der Halbzeitpause gewackelt", erklärte Cheftrainer Markus Kauczinski auf AZ-Nachfrage im Rahmen der Pressekonferenz nach Spielende und bestätigte damit die ersten Befürchtungen, ohne ins konkrete Detail gehen zu können: "Es sieht nach einer Knieverletzung aus, vielleicht das Innenband. Es fühlt sich jedenfalls nicht gut an für ihn. Genaueres werden wir erst am Montag wissen."

Dordan fällt gegen Duisburg aus

Das Ergebnis der MRT-Untersuchung gaben die Löwen erst am Dienstag bekannt, jedoch ohne genauere Diagnose: "In der nun beginnenden Trainingswoche wird der 23-Jährige individuell trainieren und steht für das Spiel beim MSV Duisburg nicht zur Verfügung", heißt es auf Instagram. Gut möglich, dass er auch noch für weitere von insgesamt noch neun verbleibenden Aufstiegs-Endspiele der Giesinger verletzungsbedingt fehlen wird.

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Gut für 1860: Mit Samuel Althaus steht ein weiterer Junglöwe im zentralen Mittelfeld nach ebenfalls längerer Verletzungspause wieder zur Verfügung.