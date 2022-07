DFB-Pokal: Spiel der Löwen gegen den BVB wird eine Minute später angepfiffen

Um 20.45 Uhr sollte am Freitagabend das Pokalspiel der Löwen gegen den BVB angepfiffen werden. Doch nun verschiebt sich der Anstoß um eine Minute – aus gutem Grund.

München - Schon lange haben die Löwen-Fans einem Spiel nicht mehr so entgegengefiebert, wie der Partie im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund. Freitagabend um 20.45 Uhr (Sky, ZDF und im AZ-Liveticker) hätte die Begegnung ursprünglich angepfiffen werden sollen, doch nun müssen die Fans noch sechzig Sekunden länger warten und das aus guten Grund.

Aktionstag: DFB möchte auf Umwelt- und Klimaschutz aufmerksam machen

Der DFB möchte verstärkt auf das Thema Umwelt- und Klimaschutz aufmerksam machen und plant künftig einige Maßnahmen in den Ligen und Wettbewerben des Verbandes.

Und begonnen wird damit in der ersten Runde im DFB-Pokal, in welcher der "Aktionsspieltag Klimaschutz" stattfinden wird. Und so sind an diesem Wochenende einige Maßnahmen geplant, die alle Vereine gemeinsam umsetzten werden. Beispielsweise werden , um diese Zeit für Lautsprecherdurchsagen zum Thema Klimaschutz zu nutzen.

Zudem nehmen alle Klubs an einer Spendenaktion teil, bei der die Vereine für jedes selbst geschossene Tor am Aktionsspieltag 100 Euro spenden. Der Gesamterlös dieser Aktion wird vom DFB gebündelt und der gemeinnützigen Organisation "Sports for Future" übergeben, welche Klimaschutzprojekte unterstützt. Am Ende wird die durch Tore gesammelte Summe vom DFB noch verdoppelt.

Neben verspätetem Anpfiff und Spendenaktion sind die Vereine angehalten, eine vegane oder vegetarische Alternative zur Bratwurst anzubieten.

Die "Warming Stripes" auf einer Eckfahne. © IMAGO / Jan Huebner

Zusätzlich werden die Kapitäne der Mannschaften auf dem Platz eine Spielführerbinde mit dem so genannten "Warming Stripes"-Logo tragen. Einer Visualisierung wissenschaftlicher Daten des Klimatologen Ed Hawkins, durch die langfristige Temperaturverläufe sichtbar gemacht werden können.