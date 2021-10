DFB-Pokal live: TSV 1860 München gegen Schalke 04 im TV, Livestream und Liveticker

Pokal-Zeit auf Giesings Höhen! In der 2. Runde des DFB-Pokals empfängt der TSV 1860 Zweitligist Schalke 04. So können Sie die Partie des TSV 1860 gegen die Königsblauen live verfolgen.

München - Nur drei Tage nach dem abermaligen 1:1 in der 3. Liga, geht es für den TSV 1860 im DFB-Pokal weiter. Am Dienstagabend empfangen die Löwen in der 2. Runde den FC Schalke 04 im Grünwalder Stadion.

Die Sechzger setzten sich in der ersten Runde erst im Elfmeterschießen gegen Darmstadt 98 durch, die Königsblauen hatten mit dem Oberligisten FC Villingen (4:1) keine Mühe.

So können Sie die Partie der Löwen gegen den Zweitligisten live verfolgen. Anpfiff ist um 18.30 Uhr!

DFB-Pokal live: TSV 1860 gegen Schalke 04 im Free-TV

Das Heimspiel der Löwen im Saarland ist nicht live im Free-TV zu sehen. Die Partie wird ausschließlich auf dem Pay-TV-Sender Sky übertragen. Die Vorberichte für die Begegnung beginnen um 18 Uhr, um 18.30 Uhr ist Anpfiff. Wer ein Sky-Abo mit Sportpaket gebucht hat, kann die Partie außerdem via Sky Go streamen. Alle anderen haben die Möglichkeit, ein sogenanntes Sky Ticket zu erwerben und sich die Sender so freizuschalten.

Sechzig gegen Schalke im AZ-Liveticker

Das Spiel zwischen den Löwen und Schalke können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.