DFB-Pokal live: TSV 1860 München gegen Borussia Dortmund im TV, Livestream und im Liveticker

Nach dem erfolgreichen Pflichtspiel-Auftakt mit Siegen gegen Dynamo Dresden und den SV Rödelmaier steht für den TSV 1860 am Freitag das Flutlicht-Highlight im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund an. So können Sie die Partie live sehen.

27. Juli 2022 - 12:05 Uhr | AZ

Das Pokal-Spiel der Löwen wird live auf Sky übertragen. (Symbolbild) © dpa