DFB-Pokal: Auf diesen Gegner trifft der TSV 1860 in der ersten Runde

Der TSV 1860 trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals im heimischen Grünwalder Stadion auf Holstein Kiel. Dies ergab die Auslosung am Samstag.

Der DFB-Pokal im Grünwalder Stadion – seit 2022/23 nimmt der TSV 1860 erstmals wieder an der ersten Hauptrunde teil.

Der Erstrunden-Gegner des TSV 1860 im DFB-Pokal steht fest! Für die Löwen geht es daheim im Grünwalder Stadion gegen Holstein Kiel. Dies ergab die Auslosung am Samstag.

Ausgetragen wird die Partie vom 21. bis 24. August. Die genaue Terminierung wird noch bekanntgegeben.

Trainer des TSV 1860: Markus Kauczinski. © IMAGO/Max Kilian

Die Löwen haben sich über Umwege für die Pokal-Saison 2026/27 qualifiziert und dabei davon profitiert, dass die Würzburger Kickers, der Gegner im Finale des Toto-Pokals in der vergangenen Spielzeit, als bestes aufstiegsberechtigtes Team der Regionalliga Bayern bereits fix für in der ersten Pokalrunde dabei waren. Als Tabellenachter hatte der Giesinger Traditionsklub die Qualifikation über die Liga verpasst.

1860 nimmt erstmals seit der Saison 2022/23 wieder am Wettbewerb teil. Seinerzeit wurde den Münchnern in der ersten Runde Borussia Dortmund zugelost, das sich im Grünwalder Stadion mit 3:0 durchsetzte.