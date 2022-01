DFB-Pokal-Achtelfinale live: TSV 1860 München gegen Karlsruher SC im TV, Livestream und Liveticker

Am Dienstagabend trifft der TSV 1860 im Achtelfinale des DFB-Pokals auf den Karlsruher SC. So können Sie das Spiel live verfolgen.

München - Es ist das bisherige Saison-Highlight für den TSV 1860: Am Dienstagabend (18.30 Uhr) spielen die Löwen im Achtelfinale des DFB-Pokals und empfangen den Karlsruher SC im Grünwalder Stadion.

Nach Darmstadt und Schalke könnte der KSC der dritte Zweitligist werden, der von den Sechzgern aus dem Turnier geworfen wird. Dennoch geht der Drittligist zunächst als Außenseiter in die Partie. So können Sie das Pokal-Achtelfinale zwischen 1860 und Karlsruhe live verfolgen.

DFB-Pokal live: TSV 1860 gegen Karlsruher SC bei Sky

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Spiel der Löwen gegen Karlsruhe live und in voller Länge. Die Übertragung auf "Sky Sport 2" beginnt um 18 Uhr. Wer neben dem Sechzig-Spiel auch noch die anderen Pokal-Partien verfolgen möchte, kann auch auf die Konferenz zurückgreifen. Auch hier beginnt die Übertragung um 18 Uhr.

Wer ein Sky-Abo mit Sportpaket gebucht hat, kann die Partie außerdem via Sky Go streamen. Alle anderen haben die Möglichkeit, ein sogenanntes Sky Ticket zu erwerben und sich die Sender so freizuschalten.

Sechzig gegen Karlsruhe im AZ-Liveticker

Das Heimspiel der Sechzger gegen Karlsruhe können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.

Stadtduell gegen Türkgücü im Free-TV

Gute Nachrichten für alle Löwen-Fans! Das Münchner Stadtduell gegen Türkgücü am zweiten Spieltag nach der Winterpause (22. Januar, 14 Uhr) ist live im Free-TV zu sehen. Der Bayerische Rundfunk (BR) überträgt die Partie ab 14 Uhr live aus dem Olympiastadion.