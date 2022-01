Derby neu terminiert: Nachholspiel des TSV 1860 gegen Türkgücü unter Flutlicht

Der Deutsche Fußball-Bund hat weitere Spieltage zeitgenau terminiert, darunter auch die beiden Nachholspiele des TSV 1860 gegen Türkgücü und Kaiserslautern. Vor allem das Stadtduell verspricht ein Highlight zu werden.

München - Jetzt haben die Löwen wieder Planungssicherheit: Am Freitag gab der Deutsche Fußball-Bund die Termine für die Corona-bedingt verschobenen Nachholspiele gegen Türkgücü und Kaiserslautern sowie weitere Spieltage terminiert.

Die Löwen-Fans dürfen sich dabei vor allem auf das Stadtduell gegen Türkgücü freuen. Dieses wird am Mittwoch, 16. Februar, um 19 Uhr im Olympiastadion ausgetragen. Seit dieser Woche dürfen in Bayern auch wieder bis zu 10.000 Fans in die Stadien - das Derby verspricht also ein stimmungsgeladenes Flutlicht-Highlight zu werden!

Das Münchner Stadtduell ist allerdings nicht das einzige Spektakel, das für die Löwen in den kommenden Wochen und Monaten ansteht. Auch das Traditionsduell gegen den 1. FC Kaiserslautern findet unter der Woche am Abend statt und wird am 1. März nachgeholt.

Alle terminierten Spiele des TSV 1860 im Überblick