"Der TSV ist wieder da" – Gänsehautstimmung nach 3:0 in Memmingen

Der TSV 1860 sichert sich in Memmingen den ersten Saisonsieg. Die Euphorie soll den Verein nun durch die kommenden Wochen tragen.

17. August 2026 - 07:24 Uhr

Wollen die Euphorie aus Memmingen in die nächsten Wochen mitnehmen: Die Spieler des TSV 1860 um Tunay Deniz. © IMAGO