Der TSV 1860 stellt sich neu auf: So soll es nach dem Mega-Absturz weitergehen

Mit der Kündigung des Kooperationsvertrags forciert 1860 die Befreiung von Ismaik. Neue Firma soll den Spielbetrieb sichern, Herzenslöwe Niederlechner bleiben und Sponsor "die Bayerische" zurückkehren.

05. Juni 2026 - 20:42 Uhr

Der TSV 1860 e.V. will sich von Investor Hasan Ismaik loslösen, hat dafür den Kooperationsvertrag gekündigt. © IMAGO/Ulrich Wagner