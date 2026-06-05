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Der TSV 1860 stellt sich neu auf: So soll es nach dem Mega-Absturz weitergehen

Mit der Kündigung des Kooperationsvertrags forciert 1860 die Befreiung von Ismaik. Neue Firma soll den Spielbetrieb sichern, Herzenslöwe Niederlechner bleiben und Sponsor "die Bayerische" zurückkehren.
Matthias Eicher
Krischan Kaufmann
Kilian Kreitmair |
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Der TSV 1860 e.V. will sich von Investor Hasan Ismaik loslösen, hat dafür den Kooperationsvertrag gekündigt.
Der TSV 1860 e.V. will sich von Investor Hasan Ismaik loslösen, hat dafür den Kooperationsvertrag gekündigt. © IMAGO/Ulrich Wagner

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