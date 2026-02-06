Der TSV 1860 kämpft gegen den VfB-Fluch: Was Grund zur Hoffnung gibt

Der TSV 1860 trifft am Samstag auf den VfB Stuttgart II, fiese Erinnerungen werden wach.

Löwen, wisst ihr noch, was am 11. August 2024 passierte, am zweiten Spieltag der Saison 2024/25? Die Blauen hatten unter Cheftrainer Argirios Giannikis, der den TSV 1860 im Vorjahr mit einer starken Serie von acht Spielen ohne Pleite vor dem Abstieg bewahrte, mal wieder neue Aufstiegsambitionen.

Klar, dass mit Neulöwen wie dem Hachinger Trio René Vollath, Raphael Schifferl und Patrick Hobsch, Zweitliga-Abräumer Thore Jacobsen oder Erstligastürmer Fabian Schubert bei Aufsteiger VfB Stuttgart II ein Dreier her sollte, erst recht nach dem verpatzten Auftakt gegen den 1. FC Saarbrücken (0:1).

1860 verlor das letzte Gastspiel beim VfB Stuttgart deutlich

Doch die jungen wilden Schwaben spielten den TSV derart her, dass es nach 57 Minuten in der für den TSV höchst ungemütlichen Arena in Großaspach schon 2:0 für Stuttgart stand – und dann ein gewisser Dominik Nothnagel mit einem Traumtor von der Mittellinie Schlussmann Vollath überrumpelte. Verflucht noch eins, 0:3!

Am Ende verlor 1860 mit 1:3, fand sich von Saisonbeginn an im Tabellenkeller wieder und hatte die nächste schwere Spielzeit vor der Brust. Der Rest ist Geschichte, 1860 wurde am Ende nur Elfter.

1860 möchte nach drei Remis endlich den ersten Rückrunden-Sieg

Und jetzt? "Am Ende geht es darum in der Dritten Liga, Spiele zu gewinnen. Das haben wir zuletzt drei Mal nicht geschafft", sagte Torjäger Hobsch und meinte die letzten drei Remis gegen Essen, Osnabrück und Aachen.

Er hätte auch die bisherigen Duelle gegen die VfB-Bubis meinen können, denn zur Pleite kamen zwei Remis im Grünwalder Stadion (je 1:1). Hobsch: "Gegen Zweitvertretungen ist es immer eklig." Ob der VfB-Fluch beim vierten Versuch endet, wieder am Ort des Grauens in Aspach? Gutes Omen: VfB-Kapitän Nothnagel fehlt gesperrt. . .