AZ-Plus

Der Spieler kann sich einen Verbleib vorstellen: Maier taucht am Trainingsgelände des TSV 1860 auf

Der TSV 1860 bereitet sich auf das Testspiel gegen die Sportfreunde Schwaig vor. Währenddessen taucht auch Philipp Maier an der Grünwalder Straße 114 auf.
Matthias Eicher |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 1  Kommentar
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Am Donnerstag am Trainingsgelände des TSV 1860: Philipp Maier.
Am Donnerstag am Trainingsgelände des TSV 1860: Philipp Maier. © IMAGO

Beim TSV 1860 wird tatsächlich noch Fußball gespielt – und das, obwohl überall andernorts die Beine hochgelegt werden. "BFV-Generalabsage: Wegen Hitze kein Fußball in Bayern", schrieb der Bayerische Fußballverband am Donnerstag und sagte im Hinblick auf bis zu 42 Grad auf dem Thermometer alle Spiele und Turniere am Wochenende ab.

TSV 1860 wird trotz Hitze gegen Schwaig testen 

Die Löwen kicken trotzdem: Auf AZ-Anfrage teilte die Presseabteilung des TSV 1860 mit, dass der Test am Sonntag bei Bayernligist FC Sportfreunde Schwaig trotz der hochsommerlichen Temperaturen stattfindet. Selbst zu später gewählten Anstoßzeit von 17 Uhr dürfte es noch nicht viel kälter sein als die drohende Höchsttemperatur des Tages.

Für die neuformierten Sechzger scheint im Wettlauf mit der Zeit jeder Test vor dem Auftakt der Regionalliga Bayern am 23. Juli Recht zu sein, der Schwaiger Stadiongastronomie ist eine Invasion durstiger Löwen willkommen. Auch die Nachmittagseinheit am Donnerstag trieb der jungen Löwen-Rumpftruppe um Samuel Althaus und selbst Cheftrainer Alper Kayabunar die Schweißtropfen auf die Stirn.

Trainiert die Mannschaft des TSV 1860: Alper Kayabunar.
Trainiert die Mannschaft des TSV 1860: Alper Kayabunar. © IMAGO

Maier ist am Trainingsgelände des TSV 1860

Mit Philipp Maier war sogar ein bekanntes Profi-Gesicht anzutreffen: Der 32-Jährige war allerdings nur gekommen, um nach seiner schwerwiegenden Fußverletzung seine Krücken zurückzubringen, die er inzwischen nicht mehr benötigt. Ob er ein Löwe bleibt? Gegenseitiges Interesse ist nach AZ-Informationen vorhanden.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
1 Kommentar
Artikel kommentieren
  • Tscharli vor einer Stunde / Bewertung:

    Ich hasse diese billigen Spekulationsmeldungen!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.